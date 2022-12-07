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Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира

7 декабря
2022 год

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7 декабря 2022
Издание BBC* опубликовало список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира. Составители рейтинга отметили, что они выбирали из тех кандидатов, кто повлиял на общество или добился чего-то значительного за последние 12 месяцев. В список попали актрисы Сельма Блэр, Приянка Чопра, Рита Морено, а также Алла Пугачёва.

Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира
фото: Алла Пугачёва

«Алла Пугачёва продала более 250 млн записей. В её репертуаре – более 500 песен и 100 альбомов. Её справедливо называют «Королевой русской поп-музыки». Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачёва уже не выступает», – сказано в описании под фотографией артистки.

Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира
фото: Приянка Чопра

«Приянка Чопра-Джонас – одна из главных звёзд Болливуда, она снялась в более чем 60 фильмах. Кинематографический дебют бывшей Мисс Мира состоялся в 2002 году. Затем она получила работу в Голливуде и стала первой в истории актрисой из Южной Азии, получившей главную роль в американском сериале – «Куантико» в 2015 году. Она также снялась в Голливудских фильмах «Ну разве не романтично?» и «Матрица: Воскрешение». Чопра основала свою собственную продюсерскую компанию и снимает фильмы в Индии. Кроме того, она является послом доброй воли ЮНИСЕФ, выступая за права детей и образование для девочек».

Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира
фото: Рита Морено

«Очень немногие актёры получают статус EGOT – означающий, что им удалось достичь выдающегося успеха: получить премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Морено - одна из них. Пуэрториканская актриса, певица и танцовщица дебютировала на Бродвее в возрасте 13 лет и её блистательная карьера растянулась на семь десятилетий. Она снималась в фильмах «Поющие под дождём» и «Король и я», но «Оскара» ей принесла роль Аниты в оригинальной «Вестсайдской истории». Она также стала первой латиноамериканской актрисой, получившей премию «Оскар». Режиссёр Стивен Спилберг даже прописал для неё роль, чтобы Морено могла сыграть в ремейке фильма – в возрасте 90 лет».

Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира
фото: Сельма Блэр

«Сельма Блэр – американская актриса, снявшаяся в фильмах «Жестокие игры», «Блондинка в законе» и франшизе «Хеллбой». В 2018 году у неё диагностировали рассеянный склероз. Актриса много говорит о своей болезни и возникающих в связи с ней проблемах – честно и открыто. А в этом году она выпустила книгу мемуаров «Язвительная малышка» и стала сотрудничать с фирмой, специализирующейся на косметике, которой удобно пользоваться тем, у кого есть проблемы с мобильностью и координацией движений».

Ребел Уилсон, которая была в числе победительниц в 2021 году, предложила кандидатуру кореянки Мики Ли, продюсера «Паразитов» и одну из ключевых фигур в продвижении корейской культуры. В список также вошли представительницы России, Таиланда, Китая, Эритреи, Израиля, Нигерии, Эфиопии, Мексики, Египта и других стран.

*Заблокировано в РФ Роскомнадзором
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обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   7.12.2022 - 21:15
Мне всегда нравилась Чопра, но я даже не знала, что у нее такой крутой послужной список! Вообще классно, что есть такие женщины, так многое сделавшие в этом непростом мире читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира фотографии
Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира фотографии
Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира фотографии
Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира фотографии
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