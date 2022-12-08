«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты

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Алла Пугачёва, Сельма Блэр и Приянка Чопра попали в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира

Он был ведущим 15 лет

Ивана Урганта отстранили от участия в церемонии «Золотой граммофон»

Времена меняются, и сейчас актриса реже сталкивается с травлей

«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры

6 декабря

Роберт Дауни-младший рассказал, что отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет

После этого актёр долгое время боролся с наркотической зависимостью