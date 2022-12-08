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«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты

8 декабря
2022 год

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8 декабря 2022
8 декабря в российский прокат вышел фильм «Тень. Взять Гордея», в котором Олег Гаас играет контрразведчика, преследующего таинственного шпиона по кличке Гордей. Для подготовки к роли Гаас ездил на Лубянку общаться с сотрудниками спецслужб и брал уроки стрельбы. Но в отличие от своего персонажа актёр совершенно не может стрелять по живым мишеням. В интервью Кино-Театру.Ру Олег признался, что ему доводилось пользоваться огнестрельным оружием, когда отец взял его на охоту. Но кончилось всё тем, что Гаас умолял отца не стрелять по животным.

«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты
фото: Кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»

«Мне жалко было, я не смог. Это папа там косулю застрелил. Я говорил: «Не надо, не убивай её, пожалуйста, пап!» Он меня с собой больше на охоту не брал. Вот такой у меня был опыт. Но я подстрелил один раз коршуна. Но он жив остался! Поэтому я не люблю охоту. Это папа охотник. Есть, знаете, рыбаки, охотники, банщики. Я вот больше банщик. Сходите в «Пятерочку» и купите мяса себе. Это ж не какая-то у нас нужда, чтобы убивать животных. Это развлечение что ли какое-то? Я против охоты как развлечения. Иногда охотников специально нанимают, когда волки плодятся и это становится опасно для жизни. Но жалко животных. Когда пожары в лесах бушуют, и они погибают - тоже жалко».

Также Олег признался, что совершенно не планировал становиться актёром и хотел заниматься другим делом: «Я же случайно в кино попал. Я хотел быть нормальным человеком, бизнесменом, мужиком. Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае. Чтобы людям помогать. Своё дело - лечишь и душу, и тело».

«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты
фото: Кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»

Актёрская профессия, по мнению Гааса, пагубно влияет на людей: «Люди зациклены на себе, многие с раздутым эго. Если человек не успешен - он очень страдает в бесконечном саморазрушении. Если успешен - ему сносит башню. И общаются они соответственно. Понятно, что деньги и слава - это испытание для человека. Но бывает так, что важно, откуда человек родом. Я вот из Нижневартовска, из провинции, мне как-то сложно поменяться. Мне многие говорят, что я не типичный актёр в этом плане.
Нет, я люблю эту профессию. Мне просто не нравится, что внутри неё с людьми происходит. А саму профессию я люблю. Актёру, как и шпиону, нужно всё уметь делать. По-хорошему».

«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты
фото: Кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»

В Стамбуле, где завершались съёмки фильма, Гаас был второй раз в жизни. И этот опыт был для него одновременно захватывающим и обидным. «Ножом по сердцу. Такое ощущение, что лучше б не приезжал. Потому что приезжаешь и думаешь: «Господи, я в первый раз в жизни за границу работать поехал на съёмки. И в Стамбул! Такое место! И я приехал сюда буквально на 21 час. И вот это очень круто с одной стороны, а с другой - ужасно. Кто-то тут останется ещё на неделю, кто-то дня на три-четыре. А я на сутки».

«Тень. Взять Гордея» в прокате с 8 декабря 2022 года.

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«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты фотографии
«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты фотографии
«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты фотографии
«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты фотографии
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