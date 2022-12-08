«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты

8 декабря в российский прокат вышел фильм «Тень. Взять Гордея», в котором Олег Гаас играет контрразведчика, преследующего таинственного шпиона по кличке Гордей. Для подготовки к роли Гаас ездил на Лубянку общаться с сотрудниками спецслужб и брал уроки стрельбы. Но в отличие от своего персонажа актёр совершенно не может стрелять по живым мишеням. В интервью Кино-Театру.Ру Олег признался, что ему доводилось пользоваться огнестрельным оружием, когда отец взял его на охоту. Но кончилось всё тем, что Гаас умолял отца не стрелять по животным.
фото: Кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»
«Мне жалко было, я не смог. Это папа там косулю застрелил. Я говорил: «Не надо, не убивай её, пожалуйста, пап!» Он меня с собой больше на охоту не брал. Вот такой у меня был опыт. Но я подстрелил один раз коршуна. Но он жив остался! Поэтому я не люблю охоту. Это папа охотник. Есть, знаете, рыбаки, охотники, банщики. Я вот больше банщик. Сходите в «Пятерочку» и купите мяса себе. Это ж не какая-то у нас нужда, чтобы убивать животных. Это развлечение что ли какое-то? Я против охоты как развлечения. Иногда охотников специально нанимают, когда волки плодятся и это становится опасно для жизни. Но жалко животных. Когда пожары в лесах бушуют, и они погибают - тоже жалко».
Также Олег признался, что совершенно не планировал становиться актёром и хотел заниматься другим делом: «Я же случайно в кино попал. Я хотел быть нормальным человеком, бизнесменом, мужиком. Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае. Чтобы людям помогать. Своё дело - лечишь и душу, и тело».
фото: Кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»
Актёрская профессия, по мнению Гааса, пагубно влияет на людей: «Люди зациклены на себе, многие с раздутым эго. Если человек не успешен - он очень страдает в бесконечном саморазрушении. Если успешен - ему сносит башню. И общаются они соответственно. Понятно, что деньги и слава - это испытание для человека. Но бывает так, что важно, откуда человек родом. Я вот из Нижневартовска, из провинции, мне как-то сложно поменяться. Мне многие говорят, что я не типичный актёр в этом плане.
Нет, я люблю эту профессию. Мне просто не нравится, что внутри неё с людьми происходит. А саму профессию я люблю. Актёру, как и шпиону, нужно всё уметь делать. По-хорошему».
фото: Кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»
В Стамбуле, где завершались съёмки фильма, Гаас был второй раз в жизни. И этот опыт был для него одновременно захватывающим и обидным. «Ножом по сердцу. Такое ощущение, что лучше б не приезжал. Потому что приезжаешь и думаешь: «Господи, я в первый раз в жизни за границу работать поехал на съёмки. И в Стамбул! Такое место! И я приехал сюда буквально на 21 час. И вот это очень круто с одной стороны, а с другой - ужасно. Кто-то тут останется ещё на неделю, кто-то дня на три-четыре. А я на сутки».
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