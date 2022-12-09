«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений

анонс

Актриса призналась, что не может охарактеризовать себя как сильную независимую женщину

«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях

Шпион, выйди вон: Татьяна Бабенкова, Филипп Янковский и Родион Газманов

8 декабря

«Я бы хотел открыть здравницу где-нибудь на Алтае»: Олег Гаас о бизнесе мечты

А так же о том, что общего между актёром и шпионом