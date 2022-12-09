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«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений

9 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
9 декабря 2022
Впервые за 2 года с момента расставания Кристина Асмус отозвалась о Гарике Харламове в критическом ключе. Спровоцировала актрису низкопробная юмореска бывшего мужа в эфире ютюб-шоу «ОХ». Запинаясь и повторяясь, 41-летний комик рассказал коллегам по цеху достойную подростка историю о том, как он «заблевал» и иными выделениями испачкал дом, который после развода достался Кристине Асмус.

«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений


Бывшая супруга решила внести коррективы в легенду Харламова и опубликовала в запрещённой соцсети пост-обращение, в котором напомнила, что никакой дом ей так и не достался. А также прямым текстом заявила, что Харламов до сих пор злиться на неё из-за развода. «Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы ещё овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему.
Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребёнка - не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребёнком, наконец, обзавестись жильём».

«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений

В ответ на эту претензию Харламов напомнил Кристине, что она до сих пор живёт с ним в одном доме и находится полностью на его обеспечении. «Уважаемая Кристина Игоревна. К сожалению, чувство юмора штучный товар и вас, в данном случае, обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живёте в своей половине дома всё это время. И живёте на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребёнок. Не так далеко-то вы и ушли, получается. Унижение человека и шутка про дом - разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас так она задела, могли бы спустится вниз на один этаж и сказать мне это в лицо! Но вам, видимо, нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь, вас она удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна».
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№ 2
Princesa_ptichka   9.12.2022 - 16:19
о господи, они развелись два года назад. зачем же так друг друга помоями поливать)) ну это как бы совсем низко даже на публике такое показывать читать далее>>
№ 1
Дашустик   9.12.2022 - 15:49
Какой же ужас, когда люди после развода вот так публично выясняют отношения друг с другом.. Ну разобрались бы за закрытыми дверями, разошлись и все! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кристина АсмусГарик Харламов

фотографии >>
«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений фотографии
«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений фотографии
«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений фотографии
«Вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас»: Кристина Асмус и Гарик Харламов устроили публичное выяснение отношений фотографии
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