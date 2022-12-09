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«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях

9 декабря
2022 год

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9 декабря 2022
В отличие от своих решительных и независимых экранных героинь, Елена Подкаминская - воплощение женственности, мягкости и материнской любви. В интервью Фёдору Бондарчуку актриса призналась, что не представляет свою жизнь без мужчины и очень дорожит всем, что сопутствует понятию «женственность».

«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях

«Я помню, что в тридцать лет у меня появилась бешеная тревожность, что я не стану мамой. И что это очень плохо, и так не должно быть. Я из хорошей семьи, родители мои по сей день вместе. Всё в таком уважении, любви, добре и порядочности. Для меня это было важно.
Я не такая независимая женщина, как некоторые мои героини. Я сильная? Да. Я люблю свою работу и врываюсь в неё страстно. И я много что решаю. Но я не представляю, как можно не быть с мужчиной, не доверять ему, не искать баланса, когда вместе что-то решаешь. Я хочу быть женщиной и это важно для меня».

«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях

Одна из новых работ Елены в кино - роль в сериале «Ева, рожай!». Елена сыграла танцовщицу Еву, которая, узнав, что её бывший стал отцом, понимает, что пора родить ребёнка. И начинает усиленно искать кандидата в отцы. По мнению Елены, которая ничуть не похожа на свою героиню, образ Евы и тема, поднятая в сериале, очень актуальны для сегодняшней России.

«Мне кажется, что это во многом героиня нашего времени. Я наблюдаю многих женщин, которые в поисках и переживаниях по поводу несостоявшейся своей, скажем так, женской судьбы. И невозможности встретить своего человека, совпасть, полюбить. Родить ребёнка, состояться в материнстве. Судя по тому, какие комментарии я читаю - отклик большой. Узнаваемо».
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   9.12.2022 - 16:27
очень импонируют слова Подкаминской о мужчинах, о женственности. Прям чувствуется ее баланс между мудростью и легкой женской игривостью читать далее>>
Всего сообщений: 1
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мнение
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Фёдор БондарчукЕлена Подкаминская
фильмы
Ева, рожай!

фотографии >>
«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях фотографии
«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях фотографии
«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях фотографии
«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях фотографии
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