«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях

В отличие от своих решительных и независимых экранных героинь, Елена Подкаминская
- воплощение женственности, мягкости и материнской любви. В интервью Фёдору Бондарчуку
актриса призналась, что не представляет свою жизнь без мужчины и очень дорожит всем, что сопутствует понятию «женственность».
«Я помню, что в тридцать лет у меня появилась бешеная тревожность, что я не стану мамой. И что это очень плохо, и так не должно быть. Я из хорошей семьи, родители мои по сей день вместе. Всё в таком уважении, любви, добре и порядочности. Для меня это было важно.
Я не такая независимая женщина, как некоторые мои героини. Я сильная? Да. Я люблю свою работу и врываюсь в неё страстно. И я много что решаю. Но я не представляю, как можно не быть с мужчиной, не доверять ему, не искать баланса, когда вместе что-то решаешь. Я хочу быть женщиной и это важно для меня»
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Одна из новых работ Елены в кино - роль в сериале «Ева, рожай!»
. Елена сыграла танцовщицу Еву, которая, узнав, что её бывший стал отцом, понимает, что пора родить ребёнка. И начинает усиленно искать кандидата в отцы. По мнению Елены, которая ничуть не похожа на свою героиню, образ Евы и тема, поднятая в сериале, очень актуальны для сегодняшней России.
«Мне кажется, что это во многом героиня нашего времени. Я наблюдаю многих женщин, которые в поисках и переживаниях по поводу несостоявшейся своей, скажем так, женской судьбы. И невозможности встретить своего человека, совпасть, полюбить. Родить ребёнка, состояться в материнстве. Судя по тому, какие комментарии я читаю - отклик большой. Узнаваемо»
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