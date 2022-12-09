Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова

Сколько людей, столько и мнений: Как зрители сериала «Скорая помощь» просили вернуть Раю
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8 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялось закрытие первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Главный приз получил фильм якутского режиссёра Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». По красной дорожке церемонии закрытия прошли Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Никита Тарасов, Иван И. Твердовский, Анна Слю, Екатерина Волкова, Елена Панова, Марк Эйдельштейн, Никита Волков, Алина Насибуллина и другие гости.
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