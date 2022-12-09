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Деконструкция «Семь самураев»
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Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова

9 декабря
2022 год

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9 декабря 2022

8 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялось закрытие первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Главный приз получил фильм якутского режиссёра Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». По красной дорожке церемонии закрытия прошли Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Никита Тарасов, Иван И. Твердовский, Анна Слю, Екатерина Волкова, Елена Панова, Марк Эйдельштейн, Никита Волков, Алина Насибуллина и другие гости.

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Мила Ершова

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Антон Мегердичев и Елена Панова

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Никита Тарасов

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Алина Насибуллина

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Соня Присс

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Марк Эйдельштейн

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Дмитрий Чеботарёв с супругой

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Екатерина Волкова

Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова
фото: Артём Кошман
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Не хороните меня без Ивана

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Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова фотографии
Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова фотографии
Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова фотографии
Итоги: Марк Эйдельштейн, Екатерина Волкова и Елена Панова фотографии
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Деконструкция «Семь самураев»

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