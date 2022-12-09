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«Я всегда стеснялась своего образования»: Дженнифер Лоуренс призналась, что боится показаться глупой

9 декабря
2022 год

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9 декабря 2022
Для спецвыпуска журнала «Variety» Дженнифер Лоуренс встретилась с Виолой Дэвис, чтобы поговорить о женских персонажах в кино, страхах и трудностях материнства. В ходе беседы Дженнифер призналась, что с годами стала испытывать больше страха, чем раньше.

«Я всегда стеснялась своего образования»: Дженнифер Лоуренс призналась, что боится показаться глупой

«Я была такой дерзкой, когда была помоложе. Я вообще не испытывала никаких сомнений. Но чем старше я становлюсь, тем сильнее мой страх. Я росла, занимаясь верховой ездой, я объезжала лошадей, когда жила в Кентукки. Я седлала диких лошадей, не думая ни о чём, кроме «Ну посмотрим, как пойдёт». Пару лет назад я каталась верхом: привычно запрыгнула на спину лошади, перешла на галоп и вдруг ни с того ни с сего меня просто парализовал страх. И я упала с лошади. А я годами не падала с лошадей. Просто в тот момент я вдруг осознала, насколько езда верхом опасна и как я могу покалечиться. Когда я была моложе, я вообще об этом не думала».

Актриса также призналась, что стыдится своего неоконченного среднего образования и боится выглядеть глупой в интервью. «Для меня самой большой помехой в работе была пресса. Давать интервью. Каждый раз, когда я даю интервью, я думаю «Я не могу так поступить с собой снова». Ты сидишь напротив человека, говоришь час-другой, проходит месяц, ты понятия не имеешь, что именно из этого интервью пойдёт в работу, в каком контексте используют твои слова. И я просто знаю, что буду звучать глупо. Что это будет написано не так, как я думаю. Я всегда стеснялась своего образования и всегда переживала на тему своего интеллекта, потому что я так и не закончила школу».

«Я всегда стеснялась своего образования»: Дженнифер Лоуренс призналась, что боится показаться глупой

Среди многочисленных поводов для тревоги самым серьёзным для актрисы был страх создания семьи, точнее, опасения, что из этого ничего не выйдет. «В интервью для New York Times, приуроченному к выходу фильма «Мост через озеро», я говорила о своей тревоге. Я начала сниматься в этом фильме ещё до свадьбы. Потом началась пандемия. Два года спустя я уже беременна и мы возвращаемся и доснимаем кино. И в интервью я как раз говорила о том, как у меня обстоят дела с ответственностью и тревогой. Страшно было, вспоминая моё прошлое, думать о создании семьи. Это была самая страшная вещь на свете. А что если я облажаюсь? А что если у меня не получится? Что если я ошибаюсь, делаю неправильный выбор? Я была так напугана тем, что всё испорчу. Потому мне и было интересно сняться в роли человека, который точно также напуган. И конечно, когда я вышла замуж, выяснилось, что у меня самый замечательный муж на свете. Мне нравится быть замужем, я люблю нашу семью. Я забеременела сыном, и когда я вернулась на съёмки, я уже смотрела на саму себя совершенно иначе. Я понимала, как я буду справляться со взятыми на себя обязательствами, я знала, что смогу и что полюблю это. Что я буду очень стараться. В общем, я говорила обо всём этом в интервью, и естественно, все мои откровения выродились в заголовки типа «Дженнифер Лоуренс чуть не отменила свою свадьбу». И ты думаешь: «Серьезно? Всё настолько плохо, что я не могу просто сказать «Знаете, я нервничала перед свадьбой»? А я просто охренеть как была напугана. То же и с материнством. Каждый день с рождения ребёнка я чувствую себя ужасно виноватой. Я играю с ним и думаю: «А это точно то, чего он хочет? Может нам надо на улицу? А на улице я думаю: А что если он замёрзнет? И заболеет? Может, лучше домой? А достаточно ли я делаю для развития его мозга? Это скачок роста или тревожный симптом?»
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№ 1
Матвей Брикун   9.12.2022 - 21:30
Обрадую Дженнифер, что образование никакой роли не играет на успех. Хотя она сама это понимает и является живым примером. Так что спокуха. читать далее>>
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фотографии >>
«Я всегда стеснялась своего образования»: Дженнифер Лоуренс призналась, что боится показаться глупой фотографии
«Я всегда стеснялась своего образования»: Дженнифер Лоуренс призналась, что боится показаться глупой фотографии
«Я всегда стеснялась своего образования»: Дженнифер Лоуренс призналась, что боится показаться глупой фотографии
«Я всегда стеснялась своего образования»: Дженнифер Лоуренс призналась, что боится показаться глупой фотографии
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