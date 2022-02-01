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Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова

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1 февраля 2022

О романе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова впервые стало известно в ноябре 2021 года, когда актёры появились вместе на балу дебютанток журнала «Tatler». С тех пор актёры ещё несколько раз появлялись на светских мероприятиях, крепко держась за руки, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в природе их отношений. Неизвестно, когда именно вспыхнули чувства между Дарьей и Егором (последний раз актёр выходил в свет с Полиной Максимовой в конце июня 2021 года), но актёры уже готовы скрепить свой союз казённой печатью. Отец Дарьи, Валерий Николаев в свежем интервью изданию «Стархит» «сдал» дочь, назвав дату её свадьбы с Корешковым - актёры поженятся уже в следующем месяце. Учитывая, что роман с Максимовой растянулся на два года, такая поспешность на пути в ЗАГС наводит на мысль о внеплановой беременности.


Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова
фото: Егор Корешков и Дарья Авратинская

«21 марта женятся, так что можете поздравить ребят. Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности».

Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова
фото: Валерий Николаев и Ирина Апексимова с дочерью

Валерий также убеждён, что Дарья гораздо талантливее своих родителей: «Я до сих пор убежден, что, если брать Ирину Апексимову и меня, то Даша талантливее нас обоих. Хвалят дочь заслуженно, думаю, ее ждет большое будущее. Она потрясающе сыграла в «Стилягах», там есть её вокал, который неоспоримо прекрасен. А двигается Даша как профессиональная балерина, потому что шесть лет провела в этой сфере. Потом выбрала театр и перешла в другую школу, где училась последние 10-11-й классы. И правильно сделала».

Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова
фото: Валерий Николаев и Дарья Авратинская
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Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова фотографии
Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова фотографии
Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова фотографии
Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова фотографии
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