Валерий Николаев рассказал о рождении сына

56-летний Валерий Николаев давно не давал повода для разговоров - пока не принял решение стать участником нового сезона шоу «Танцы со звёздами». В свежем интервью изданию «СтарХит» актёр рассказал о своём танцевальном прошлом, участии в шоу и рождении сына Никиты.
«Сын Никита у нас родился 13 июня. Поэтому тринадцатый сезон «Танцев со звездами» для меня счастливый. Первое время мы с женой, понятно, круглосуточно находились рядом с ребёнком — все вместе уехали на дачу и там наслаждались жизнью с июня по ноябрь. Старшая дочь Даша приезжала в гости, знакомилась с братиком. А потом образовался проект «Танцы со звёздами».
Но из-за проекта Валерий очень редко видится с семьёй: «Мы репетируем 10 названий за 8 недель — работаем как лучшая антреприза в мире.
Я с ребенком очень мало общаюсь, гулять с ним времени нет. Эльмира вот немного простыла, и два дня никто с сыном не выходил. У него же тоже график — прямо как у космонавта. Но работать надо. Супруга у меня на заслуженной пенсии — она воздушная гимнастка, 20 лет провела на высоте под куполом, поэтому я такой седой».
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