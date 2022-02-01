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Рианна впервые станет матерью

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1 февраля 2022
33-летняя Рианна и её возлюбленный, рэпер A$AP Rocky ждут первенца. Рианна могла бы прибегнуть к двум классическим способам объявления о своей беременности - проникновенный пост в Инстаграме или музыкальный клип (как это сделали многие певицы). Однако без пяти минут родители решили сообщить об этом миру, продефилировав по Гарлему перед объективом фотографа Майлса Диггса. Майлс же опубликовал в своём Инстаграме крупный снимок живота Рианны, украшенного массивной винтажной цепью Christian Lacroix 1980-х годов.

Рианна впервые станет матерью
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