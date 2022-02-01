Рианна впервые станет матерью

анонс

Актёры собираются пожениться в марте 2022 года

Валерий Николаев проговорился о свадьбе Дарьи Авратинской и Егора Корешкова

В прокате с 17 февраля

Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

31 января

«Я перестала думать о себе как о женщине»: Татьяна Васильева рассказала, почему постриглась налысо

Стрижка под ноль – победа над собой