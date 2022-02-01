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Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина

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1 февраля 2022
31 января в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «И снова здравствуйте!» - криминальной комедии о бессмертном «решале» Борисе. Сериал зрителям представили режиссёр Егор Чичканов и исполнители главных ролей Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Аглая Тарасова и Любовь Толкалина.

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Любовь Толкалина и Мария Кончаловская

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Денис Власенко

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Андрей Мерзликин

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Аглая Тарасова

А среди гостей премьеры были замечены Андрей Бурковский, Дмитрий Власкин и Анна Бегунова, Олег Гаас и другие.

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Андрей Бурковский

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Семён Трескунов

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Олег Гаас

Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
фото: Дмитрий Власкин и Анна Бегунова

Сериал «И снова здравствуйте!» можно посмотреть со 2 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре IVI.

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обсуждение >>
№ 1
ДонниД   1.02.2022 - 22:46
Сначала думала, почему так мало звезд, а потом увидела, что премьера на иви. Надо сервису что-то делать со связями и фан базой - а то не ахти как выглядит читать далее>>
Всего сообщений: 1
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блеск и нищета красных дорожекпремьераРоссийские сериалыстиль
персоны
Анна БегуноваАндрей БурковскийДенис ВласенкоДмитрий ВласкинОлег ГаасЕкатерина КабакАндрей МерзликинЕлизавета МорякАглая ТарасоваЛюбовь ТолкалинаСемён ТрескуновИрина ЧесноковаЕгор ЧичкановАнна Чурина
фильмы
И снова здравствуйте!

фотографии >>
Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина фотографии
Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина фотографии
Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина фотографии
Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина фотографии
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