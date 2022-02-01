Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина

31 января в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «И снова здравствуйте!»
- криминальной комедии о бессмертном «решале» Борисе. Сериал зрителям представили режиссёр Егор Чичканов
и исполнители главных ролей Андрей Мерзликин
, Денис Власенко
, Аглая Тарасова
и Любовь Толкалина
.
фото: Любовь Толкалина и Мария Кончаловская
фото: Денис Власенко
фото: Андрей Мерзликин
фото: Аглая Тарасова
А среди гостей премьеры были замечены Андрей Бурковский
, Дмитрий Власкин
и Анна Бегунова
, Олег Гаас
и другие.
фото: Андрей Бурковский
фото: Семён Трескунов
фото: Олег Гаас
фото: Дмитрий Власкин и Анна Бегунова
Сериал «И снова здравствуйте!»
можно посмотреть со 2 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре IVI
.
обсуждение >>