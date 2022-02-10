Безработные: Александра Бортич, Александр Гудков и Екатерина Варнава

В кинотеатре «Москва» прошёл закрытый показ комедии «Орёл и решка. Кино», премьера которой состоится 14 февраля на «Кинопоиске».
«Орёл и решка» — работа мечты: путешествуешь по миру и получаешь за это деньги. Так было раньше, а теперь продюсеру Валерии Репиной (Екатерина Варнава) сообщают о закрытии шоу из-за низких рейтингов. В съёмочной группе тоже кризис: ведущие (Александра Бортич и Александр Молочников) со скандалом разводятся, а эго режиссёра (Александр Гудков) уже настолько велико, что не помещается в смету проекта. Чтобы вернуть популярность, команда отправляется в Абд-Эль-Акри — ещё недавно закрытую для туристов страну, куда их приглашает молодой король на свою свадьбу. Но даже королевские планы могут выйти из-под контроля. Героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми — и всё это без помощи золотой карты!
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