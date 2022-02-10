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Сергей Светлаков стал совладельцем золотодобывающей компании

10 февраля
2022 год

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10 февраля 2022
Сергей Светлаков стал совладельцем горнорудной компании «Террритория», которая владеет лицензией на медно-золотое месторождение в Свердловской области. С 21 января шоумену принадлежит 2,3% акций компании.

Сергей Светлаков стал совладельцем золотодобывающей компании

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценил доход Светлакова от нового бизнеса в 160 тысяч долларов в год (12 миллионов рублей), однако сам Сергей комментировать сделку отказался. Впрочем, в бизнесе Светлаков не новичок – актёр владеет сетью ресторанов восточной кухни Eshak, которые работают в Москве и Киеве. В 2020-м Сергею пришлось закрыть ресторан в родном Екатеринбурге: договориться о снижении стоимости арендной платы во время локдауна не удалось.
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Сергей Светлаков стал совладельцем золотодобывающей компании фотографии
Сергей Светлаков стал совладельцем золотодобывающей компании фотографии
Сергей Светлаков стал совладельцем золотодобывающей компании фотографии
Сергей Светлаков стал совладельцем золотодобывающей компании фотографии
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