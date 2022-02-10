Дженнифер Лопес рассказала, почему они с Беном Аффлеком расстались 19 лет назад

Дженнифер Лопес
украсила обложку журнала Rolling Stones
и дала большое интервью по случаю выхода фильма «Первый встречный»
, в котором сыграла главную роль. В интервью актриса рассказала о своём карьерном пути, а также немного поговорила о личной жизни – Дженнифер чуть ли не впервые назвала причину, по которой они с Беном Аффлеком
расстались 19 лет назад.
«Это было жестоко. Это одна из тех вещей, которые ты прячешь глубоко внутри, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше. Мы с Беном были очень сильно влюблены друг в друга. Это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни»
, – сказала Дженнифер.
Она также заверила, что их с Беном союз на этот раз выдержит любые испытания: «Мы бы не стали сходиться, если бы думали, что всё идёт к расставанию. Мы чувствуем, что то, что мы снова нашли, гораздо важнее. И то, как мы это защищаем и как мы живём — чем делимся, чем не делимся, — это баланс, опыт и мудрость, которые мы приобрели за прошедшие годы»
.
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