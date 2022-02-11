Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

Равшана Куркова поделилась
фотографиями интерьера своей новой квартиры, которую она купила несколько лет назад. Актриса хотела совместить «активную геометрию», природные оттенки, ультра-современность и винтаж в одном дизайн-проекте и вот, кажется, ей это удалось!
Благодаря нестандартной планировке квартиру удалось разделить на общее пространство и приватную зону. В комнатах много света из-за больших окон, поэтому интерьер было суждено оформить в «грузинском стиле»: «Придумала себе, что квартира непременно должна быть в «грузинском стиле» (что бы это ни значило) – в ней много солнца из-за больших окон и её расположения. Сразу стало понятно, что будет много эклектики – сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезённые из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультра-современной кухней»
, – написала Равшана.
Отдельного внимания заслуживает мебель: в комнатах по соседству друг с другом стоят обеденный стол американского производства, голландское кресло 60-х годов, а также витринный шкаф в стиле шинуазри из Китая середины XX века.
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