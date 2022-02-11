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Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

11 февраля
2022 год

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11 февраля 2022
Равшана Куркова поделилась фотографиями интерьера своей новой квартиры, которую она купила несколько лет назад. Актриса хотела совместить «активную геометрию», природные оттенки, ультра-современность и винтаж в одном дизайн-проекте и вот, кажется, ей это удалось!

Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

Благодаря нестандартной планировке квартиру удалось разделить на общее пространство и приватную зону. В комнатах много света из-за больших окон, поэтому интерьер было суждено оформить в «грузинском стиле»: «Придумала себе, что квартира непременно должна быть в «грузинском стиле» (что бы это ни значило) – в ней много солнца из-за больших окон и её расположения. Сразу стало понятно, что будет много эклектики – сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезённые из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультра-современной кухней», – написала Равшана.

Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры


Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры


Отдельного внимания заслуживает мебель: в комнатах по соседству друг с другом стоят обеденный стол американского производства, голландское кресло 60-х годов, а также витринный шкаф в стиле шинуазри из Китая середины XX века.

Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры
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Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры фотографии
Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры фотографии
Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры фотографии
Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры фотографии
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