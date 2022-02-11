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Ксения Собчак помогла открыть бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи

11 февраля
2022 год

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11 февраля 2022
В октябре 2021 года Ксения Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, в результате которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Оксана Садовник находилась в одной машине с Екатериной и чудом осталась жива – она получила серьёзную травму головы и бедра, перенесла операцию по удалению селезёнки.

На днях Оксана исполнила заветную мечту и открыла свою фотостудию. С этим ей помогла Ксения – она оплатила все расходы, которые, по сообщению «КП», составили 1 млн 150 тысяч рублей.

Ксения Собчак помогла открыть бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи
фото: Ксения Собчак и Оксана Садовник

«Никогда не знаешь, где, как и с кем тебя сведёт судьба, как это повлияет на тебя и других людей. С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии. И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у неё есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она – талантливый и крутой фотограф – сможет работать. Прошло несколько месяцев, пока мы утверждали проект, делали ремонт. И теперь могу официально объявить – студия наконец готова и ждёт своих клиентов», – написала Ксения у себя в Инстаграме.
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Ксения Собчак помогла открыть бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи фотографии
Ксения Собчак помогла открыть бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи фотографии
Ксения Собчак помогла открыть бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи фотографии
Ксения Собчак помогла открыть бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи фотографии
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