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Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора

11 февраля
2022 год

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11 февраля 2022
Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после длительного перерыва. 22 октября актёр случайно застрелил оператора фильма «Ржавчина» Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соусу из оружия, использовавшегося в качестве реквизита. Недавно Болдуин поделился впечатлениями от своего первого рабочего дня – сейчас актёр снимается в инди-триллере «97 минут» о крушении самолёта.

Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора

«Я сказал, что буду вести небольшой дневник, пока путешествую и работаю. Сегодня у нас был первый день, что всегда непросто. Странно возвращаться на работу. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съёмках фильма произошла ужасная вещь – случайная смерть нашего кинооператора Галины Хатчинс. Мне до сих пор больно об этом говорить», – сказал Алек.
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Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора фотографии
Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора фотографии
Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора фотографии
Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора фотографии
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