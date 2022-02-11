Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора

Алек Болдуин
впервые вернулся к съёмкам после длительного перерыва. 22 октября актёр случайно застрелил
оператора фильма «Ржавчина» Галину Хатчинс
и ранил режиссёра Джоэла Соусу
из оружия, использовавшегося в качестве реквизита. Недавно Болдуин поделился
впечатлениями от своего первого рабочего дня – сейчас актёр снимается в инди-триллере «97 минут» о крушении самолёта.
«Я сказал, что буду вести небольшой дневник, пока путешествую и работаю. Сегодня у нас был первый день, что всегда непросто. Странно возвращаться на работу. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съёмках фильма произошла ужасная вещь – случайная смерть нашего кинооператора Галины Хатчинс. Мне до сих пор больно об этом говорить»
, – сказал Алек.
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