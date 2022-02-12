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Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик

12 февраля
2022 год

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12 февраля 2022
10 февраля Евгения Брик, актриса фильмов «Стиляги», «Географ глобус пропил» и «Оттепель», скончалась после продолжительной болезни в возрасте 40 лет. Как сообщает РИА Новости, актриса умерла от онкологического заболевания, о котором знали только её близкие. Актёры Дарья Екамасова, Евгений Волоцкий, Юлия Ауг, режиссёр Олег Долин и другие поделились воспоминаниями о жизни актрисы.

Дарья Екамасова

Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик
фото: Дарья Екамасова

«Актрисы хотят выглядеть сложными и глубокими, а Женя была простой, лёгкой и смелой. Такой настоящей! Утром оглушила страшная новость, что Женя ушла. Женя для меня была не только потрясающей и интересной актрисой, а ещё и идеалом матери. Она успевала всё. Воспитывать дочь, летать на съёмки, прекрасно выглядеть и искренне радоваться. Всегда, когда я видела её на экране, я не отвлекалась, мне хотелось наблюдать за ней, она никогда не повторялась. В ней была та самая живость, которая притягивает. Она никогда ничего из себя не строила, просто жила, жила добром и искренностью. Настоящий ангел, который так рано покинул нас. Пишу этот текст, и телефон залит слезами. Женька, лети, лети высоко, смотри на нас оттуда, и знай, что мы всегда будем думать о тебе! Спасибо тебе за твои добрые слова и поддержку. Соболезнование твоим близким, сил пережить это горе. Вечная Память и Любовь».

Юлия Ауг

Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик
фото: Юлия Ауг

«Невозможно. Ни воспринять, ни поверить в это. Совершенно невозможно. Женя такая красивая, такая талантливая, такая хорошая. Такие, как она, встречаются очень редко. Очень хорошая. Я по-человечески влюбилась в неё на съемках «Садового кольца», иногда просто наблюдала, как она работает, как учит текст, как общается, как смеётся, как совершенно бесстрашно пробует сцену, как поддерживает, как отдаёт всю себя партнёру. Я смотрела и думала, вот - абсолютно счастливый человек. Ей столько дано, и она так тратит себя. И всем, кто сейчас в её поле, - теплее, веселее, лучше. Как она рассказывала о своей сестре, о своей дочери, как гордилась ими. Столько любви в Жене. Я не могу и не хочу».

Олег Долин

Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик
фото: Олег Долин и Евгения Брик

«Женя была удивительно жизнерадостным и простым человеком. Без зазнайства. Без гонора. В ней было столько весёлого мальчишества. Мы познакомились, когда ей было 15 лет. Я был уже первокурсником, а она только собиралась поступать и училась в 11-м классе. Как-то оказались в одной компании. Много шутили и очень над ней подтрунивали. Мол, мы уже студенты, а ты - малыш, школьница. Но она через полгода уже училась в ГИТИСе. Потом году в 98-м мы встретились на идиотских съемках - это был рекламный ролик «Тайда», который зарезала и не пропустила в эфир фокус-группа, но как же мы смеялись... Потом мы кучу раз пробовались вместе, потом снимались вместе, ездили представлять кино. Она так гордилась, что Зоя начала сниматься в Голливуде. Приходила на мои спектакли с Валерой и Зоей. И всегда этот товарищеский, почти заговорщический тон, такая лёгкость, такая улыбка... Мои огромные соболезнования всем родным».

Дима Билан

Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик
фото: Дима Билан

«Такая светлая и добрая, искренняя, весёлая и талантливая Евгения! Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримёрке, поддерживая настроение на съёмочной площадке непростого музыкального фильма! Всё больше думаю, что в этом материальном мире люди талантливые, с эмпатией и добротой к окружающим - уходят. Как будто не хотят видеть всё то, что происходит сейчас в этом мире преломлённых зеркал, отказываются принимать эти правила игры. Простите меня за такие рассуждения, но я так чувствую».

Евгений Волоцкий

Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик
фото: Евгений Волоцкий

«Она хороший человек, очень добрый. Жалко мужа Валерия Петровича и их дочь. Это ужас, конечно, умереть от болезни в таком возрасте, особенно для родственников. Конечно, она оставила след в российском кинематографе, снималась много. Она молодец, выбирала, где сниматься, у неё была возможность выбирать. Все роли и фильмы запоминающиеся. С утра просто ошарашили такой неприятной новостью».
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Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик фотографии
Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик фотографии
Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик фотографии
Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик фотографии
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