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Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова

12 февраля
2022 год

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12 февраля 2022
10 февраля в Театре имени Пушкина прошёл закрытый показ спектакля-бенефиса Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн», приуроченный к 80-летию народной артистки России и юбилею бренда Helena Rubinstein. Среди гостей премьеры были режиссёр спектакля Евгений Писарев, актёры Александр Олешко, Анастасия Меськова, Елена Захарова, Глафира Тарханова и другие.

Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова
фото: Вера Алентова

Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова
фото: Александр Олешко

Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова
фото: Анастасия Меськова

Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова
фото: Глафира Тарханова

Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова
фото: Елена Захарова

Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова
фото: Вадим Верник

Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова
фото: Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени А.С. Пушкина, режиссёр спектакля
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Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова фотографии
Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова фотографии
Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова фотографии
Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова фотографии
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