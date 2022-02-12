Бенефис: Глафира Тарханова, Александр Олешко и Анастасия Меськова

10 февраля в Театре имени Пушкина
прошёл закрытый показ спектакля-бенефиса Веры Алентовой
«Мадам Рубинштейн», приуроченный к 80-летию народной артистки России и юбилею бренда Helena Rubinstein. Среди гостей премьеры были режиссёр спектакля Евгений Писарев
, актёры Александр Олешко
, Анастасия Меськова
, Елена Захарова
, Глафира Тарханова
и другие.
фото: Вера Алентова
фото: Александр Олешко
фото: Анастасия Меськова
фото: Глафира Тарханова
фото: Елена Захарова
фото: Вадим Верник фото: Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени А.С. Пушкина, режиссёр спектакля
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