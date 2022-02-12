Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией

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Актриса скончалась на 41-м году жизни

Дарья Екамасова, Юлия Ауг и Олег Долин поделились воспоминаниями о Евгении Брик

Екатерина Шпица, Александра Ребенок и Марина Зудина на показе бренда Aubade

11 февраля

Алек Болдуин впервые вернулся к съёмкам после того, как случайно застрелил оператора

Актёр признался, что ему «странно» возвращаться на работу