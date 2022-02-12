Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией

Джонни Деппа наградят золотой медалью «За заслуги» Республики Сербия в день государственности страны 15 февраля. Актёр получит медаль «за исключительный вклад в страну, в её усилия по расширению и улучшению местного арт-сообщества». Об этом сообщает агенство Tanjug.
фото: Джонни Депп и Александар Вучич
В октябре 2021 года Джонни Депп представил в Сербии мультсериал Puffins Impossible, одного из персонажей которого он озвучил. Мультсериал был создан итальянской студией, но произведён в Сербии и реализован при поддержке сербского Министерства культуры и информации. Во время визита в Белград Депп встретился с президентом страны Александаром Вучичем, который отметил, что участие голливудских звёзд в подобных проектах «важно для сербской творческой индустрии и для продвижения страны в мире». В свою очередь Депп пообещал «продолжить рекламировать страну» на международной культурной арене.
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