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Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией

12 февраля
2022 год

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12 февраля 2022
Джонни Деппа наградят золотой медалью «За заслуги» Республики Сербия в день государственности страны 15 февраля. Актёр получит медаль «за исключительный вклад в страну, в её усилия по расширению и улучшению местного арт-сообщества». Об этом сообщает агенство Tanjug.

Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией
фото: Джонни Депп и Александар Вучич

В октябре 2021 года Джонни Депп представил в Сербии мультсериал Puffins Impossible, одного из персонажей которого он озвучил. Мультсериал был создан итальянской студией, но произведён в Сербии и реализован при поддержке сербского Министерства культуры и информации. Во время визита в Белград Депп встретился с президентом страны Александаром Вучичем, который отметил, что участие голливудских звёзд в подобных проектах «важно для сербской творческой индустрии и для продвижения страны в мире». В свою очередь Депп пообещал «продолжить рекламировать страну» на международной культурной арене.

Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией
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Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией фотографии
Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией фотографии
Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией фотографии
Джонни Деппа наградят золотой медалью за заслуги перед Сербией фотографии
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