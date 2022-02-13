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«Давайте остановим эту волну хейта»: Павел Прилучный заступился за Мирославу Карпович

13 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
13 февраля 2022
На днях Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович. Он посвятил актрисе пост в Инстаграме, где поблагодарил её за то, что она была рядом и поддержала его в трудную минуту. Также Прилучный призвал своих подписчиков остановить волну ненависти в сторону Карпович.

«Давайте остановим эту волну хейта»: Павел Прилучный заступился за Мирославу Карпович

«Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этому нуждается», - написал актёр.

«Давайте остановим эту волну хейта»: Павел Прилучный заступился за Мирославу Карпович

Подписчики актёра решили, что этот пост благодарности похож на прощание. Комментаторы под публикацией сошлись во мнении, что Павел таким образом расстался с Мирославой. Некоторые даже решили, что актёр решил вернуться к бывшей жене Агате Муцениеце. Другие утверждают, что Прилучный просто защитил свою возлюбленную от тех, кто её критикует в сети.
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фотографии >>
«Давайте остановим эту волну хейта»: Павел Прилучный заступился за Мирославу Карпович фотографии
«Давайте остановим эту волну хейта»: Павел Прилучный заступился за Мирославу Карпович фотографии
«Давайте остановим эту волну хейта»: Павел Прилучный заступился за Мирославу Карпович фотографии
«Давайте остановим эту волну хейта»: Павел Прилучный заступился за Мирославу Карпович фотографии
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