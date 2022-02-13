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«Это глупые люди»: Михаил Пореченков об артистах

13 февраля
2022 год

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13 февраля 2022
Актер Михаил Пореченков во время интервью YouTube-каналу «RTVI Развлечения» выразил сомнение в компетенции артистов, высказывающихся о политике. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с протестами в Казахстане и Белоруссии Пореченков заявил, что артисты глупы и не разбираются в таких вопросах.

«Это глупые люди»: Михаил Пореченков об артистах

«Все почему-то думают, что артисты разбираются в политике. Это глупые люди, они всё время произносят чужие тексты, учат стихи, рассказывают со сцены чужую драматургию. Почему они должны разбираться в политике?», — сказал артист. Михаил добавил, что не стоит верить высказываниям о политике со стороны актёров. Верить нужно только себе.
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«Это глупые люди»: Михаил Пореченков об артистах фотографии
«Это глупые люди»: Михаил Пореченков об артистах фотографии
«Это глупые люди»: Михаил Пореченков об артистах фотографии
«Это глупые люди»: Михаил Пореченков об артистах фотографии
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