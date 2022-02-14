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Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых

14 февраля
2022 год

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14 февраля 2022

Романтические комедии, по заведённой маркетолагами традиции, мы включаем как минимум раз в год – сегодня, в День всех влюблённых. Предсказуемый хэппи-энд и не перенасыщенный страданиями сюжет действуют душеспасительно и, если честно, быть окрылённым надеждой хочется не только 14 февраля. Мы влюбляемся, ссоримся, расстаёмся, миримся, грустим и обижаемся. Кино-театр.Ру поговорил с известными российскими актрисами о том, какие фильмы они смотрят, когда душа требует романтики.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых
фото: Агата Муцениеце


«Когда я чувствую грусть, печаль, у меня нет настроения или я перегуляла на вечеринке, то меня всегда спасает сериал «Друзья». Я его, кажется, выучила наизусть. Но мне всё равно каждый раз смешно. Я включаю четвертый сезон и до седьмого смотрю нон-стоп. Для меня это как терапия: мне нравится, насколько они свободные, насколько они верны своим взглядам, какие у них отношения у всех классные. И мне тоже хочется таких же друзей, чтобы были люди, с которыми ты рядом. Они меня очень вдохновляют. Я с ними могу уснуть, и на следующий день у меня всё отлично. И так каждый раз – в любой плохой ситуации я просто ложусь и включаю «Друзей».

Ингрид Олеринская

Автор: Илья Еремеев
фото: Ингрид Олеринская / Автор: Илья Еремеев

«Фильм «Больше, чем любовь» – потрясающая история, замечательные диалоги и чувство юмора – при этом, слёзы вам гарантированы! Каждый раз его пересматривая, я оставляю в своём сердце надежду, что настоящая любовь существует и можно действительно любить одного человека всю жизнь. Я не считаю 14 февраля великим праздником – если по-настоящему любишь человека, то этот праздник может быть каждый день. У меня нет традиций и чего-то подобного. Даже если в такой день я остаюсь в гордом одиночестве, то я не одинока. У меня есть семья и близкие друзья, которые всегда рядом. Это ли не любовь?».

Рената Пиотровски

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых
фото: Рената Пиотровски


«Когда у меня опускаются руки или не хватает сил – касательно творческих переживаний, карьерного роста, профессиональных вещей, которые нас сейчас затрагивают даже, наверно, чаще, чем личная жизнь, – то я пересматриваю фильмы, которые основаны на биографии известных людей. Мы редко задумываемся, что стоит за этим успехом и личностью. Например, «Джуди» с Рене Зеллвегер – о последних концертах голливудской звезды, хрупкой и потрясающей женщины. Второй фильм – «Основатель», драма о том, как «Макдональдс» создавался – сколько было сложностей и проблем у людей, которые это придумали. Третий – «Тоня против всех». Про девушку Тоню Хардинг, которая каталась на коньках: сложная судьба, карьера далась нелегко и не с самого начала. И напоследок, возможно, не самая радужная картина для просмотра в День всех влюблённых, но очень тонкая, затрагивающая все струны нашей души, – это картина «Унесённые ветром». Когда ты пересматриваешь эту картину, важно знать, кто вокруг тебя, и не любить слепо. Важно, чтобы вас любили здесь и сейчас.

Елизавета Шакира

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых
фото: Елизавета Шакира / Автор: Кристина Кипяткова


[i]«Обычно, чтоб прожить расставание честно, я иду в кино на фильмы, на которых наверняка буду плакать. Работает безотказно. А ромкомы меня спасали каждую питерскую осень. У меня даже есть список фильмов, которые непременно вытащат меня из грусти и апатии. Номер один - «Дневник Бриджит Джонс». Если Рене Зеллвегер не справлялась, то на помощь приходил «Как отделаться от парня за 10 дней». Если нет, то дальше шли мультики или «Друзья», особенно пятый сезон – его можно отнести к сериальному ромкому. Последние несколько лет я отмечаю День всех влюблённых в работу. Нет времени ни на свидания, ни на романтичные мелочи. Если бы и смотрела, то что-то из классики. Например, я ещё не видела «Касабланку» Кёртиса или «Сладкую жизнь» Феллини. А вообще было бы здорово встретиться с друзьями и признаться им всем в любви, подарив «школьные» валентинки».

Мария Шумакова

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых
фото: Мария Шумакова / Автор: Вероника Мелтонян


«Как у любой женщины у меня случались драматические влюбленности с трагической печальной развязкой, но мне в эти периоды больше нравилось смотреть драматические истории о любви, а не ромкомы. Например, «Восемь с половиной», «Горькая луна», «Аризонская мечта». Мне кажется, это достойный аналог ромкома. Ромком – легкий жанр, который приятно смотреть, когда ты в дороге или болеешь. Недавно перенесла ковид и с большой радостью смотрела мелодрамы и романтические комедии: «Неспящие в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли». День всех влюбленных очень люблю праздновать, потому что если есть повод прекрасно провести время, сходить в ресторан, подарить и получить подарок – то почему бы и нет. Понятно, что это праздник придуманный маркетологами, но почему бы не поднять себе настроение? А традиции смотреть ромкомы на этот праздник у меня нет, хотя я этот жанр очень люблю. Несмотря на его лёгкость, он несёт пользу для ментального здоровья в этом мире. С удовольствием схожу на новую романтическую комедию с Дженнифер Лопес «Первый встречный».

Анна Чурина

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых
фото: Анна Чурина


«Я узнала про этот праздник, когда работала за границей. Начинала там карьеру модели, параллельно снималась в итальянских сериалах. Символом Дня всех влюбённых для меня стал фильм «Реальная любовь» – больше всего мне нравится история с Кирой Найтли. Но я никогда не заедаю фильмами свои эмоции. Скорее наоборот – меня фильм может побудить к тому, чтобы открыться человеку и показать свои чувства. Фильмы, которые вызывали у меня эмоции и остались со мной надолго – это «Фонтан» Аронофски, «Вес воды», «Серебряные коньки», «Лёд», «Питер ФМ», «Любовь и голуби» и «Вокзал для двоих», «P.S. Я люблю тебя». Ещё «День слепого Валентина» – он чем-то напоминает мне «Реальную любовь» и заставляет сопереживать героям и вспоминать свои отношения или истории, которые ты услышала от подруг. Мы с мужем отмечаем этот праздник, но не делаем что-то особенное. В течение года делаем друг другу милые сюрпризы, подарки, спонтанные поездки у нас бывают романтичные. Но это ещё один повод, чтобы рассказать о своей любви. Проявить себя. Это прекрасный праздник».

Софья Ская

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых
фото: Софья Ская


«Живя долгие годы в Лос-Анджелесе, я была в long distance relationship («отношения на расстоянии». – Прим. ред) с моим на тот момент мужем. Скучая, я часто включала фильм «Дневник Памяти» – для меня он стал воплощением истории великой любви. В нём описываются те отношения, о которых, наверняка, мечтала бы каждая девушка. И я не исключение. Но это было давно. Сейчас я предпочитаю фильмы, которые поднимают настроение, где романтика переплетается с тонким добрым юмором, а концовка даёт надежду. Например, «День святого Валентина». Я очень люблю этот праздник, ведь в этот день всё о любви или влюблённости. Каждый год он преподносит сюрпризы. Несмотря на то, что традиция отмечать День святого Валентина пришла с Запада, она, по-моему, очень нужная и приятная. А если влюбленности нет, то вполне можно провести время, посвятив его себе».

Софья Лебедева

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых
фото: Софья Лебедева / Автор: Соня Петрова


«В те моменты, когда казалось бы логично забраться под одеяло на пару дней, есть сладкое и смотреть слёзные ромкомы, я занималась спортом и смотрела фильмы, собирающие волю в кулак, активизирующие внутреннюю силу. Это были разные фильмы от Бондианы, «Рокки», «Крепкого Орешка» и «Побега из Шоушенка» до, например, таких фильмов, как «Жизнь прекрасна», «Затойчи», «Одержимость». У меня нет традиции празднования Дня всех влюблённых, но вот часть моего списка романтических фильмов: «Куклы», «Всегда говори «да», «Любовное настроение», «Ла-Ла Ленд», «Влюбись в меня, если осмелишься», «Перед рассветом».
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Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых фотографии
Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых фотографии
Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых фотографии
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