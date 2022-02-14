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СМИ: Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику

14 февраля
2022 год

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14 февраля 2022
Согласно информации Telegram-канала «112», актёр Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику из-за конфликта, произошедшего в спецприёмнике. Куда актёр попал после ареста из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у Николаева произошёл конфликт с гражданином Таджикистана - актёр написал заявление, в котором утверждал, что сокамерник облил его кипятком. Однако врачи не обнаружили у Николаева никаких повреждений и следов нападения. Очевидцы происходящего свидетельствуют о том, что актёр вёл себя неадекватно, что и стало причиной его госпитализации в психиатрическую клинику. Источник Telegram-канала «112» сообщает, что у актёра диагностировали биполярное расстройство.

СМИ: Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику

В 2016 году суд обязал Николаева выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей за наезд на полицейского: актёр отказался предъявить документы сотрудникам ГИБДД и при попытке скрыться, совершил наезд на одного из инспекторов, причинив ему телесные повреждения.
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СМИ: Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику фотографии
СМИ: Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику фотографии
СМИ: Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику фотографии
СМИ: Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику фотографии
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