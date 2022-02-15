Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей

Проект, разработанный в НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, определяет традиционные ценности как основу российского общества и предлагает дополнительные меры по их сохранению и защите. Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».
Выступивший ранее против законопроекта художественный руководитель театра «Et cetera» Александр Калягин назвал предлагаемые в документе методы сохранения и защиты традиционных ценностей цензурой и выразил серьёзное беспокойство за судьбу развития российской культуры в случае принятия законопроекта.
фото: Данила Козловский
Схожее беспокойство выразили и кинематографисты: «Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы», – говорится в их обращении Любимовой.
фото: Андрей Звягинцев
Издание «Ведомости» обратилось за комментарием к представителю Министерства культуры, который сообщил, что общественное обсуждение документа приостановлено для выработки новых подходов к подготовке документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков.
«В обществе, в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сообщил «Ведомостям» представитель Минкультуры.
обсуждение >>