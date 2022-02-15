Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей

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Актёра арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Софи Тёрнер спровоцировала слухи о второй беременности

14 февраля

Агата Муцениеце, Мария Шумакова, Рената Пиотровски и другие актрисы советуют любимые фильмы на День всех влюблённых

От «Друзей» и «Неспящих в Сиэтле» до «Горькой луны» и «Рокки»