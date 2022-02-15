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Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей

15 февраля
2022 год

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15 февраля 2022
Вслед за руководителями театров против принятия Указа о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей выступили отечественные кинематографисты. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Art Pictures Studio, совладельцем которой является режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук. Более 30 ведущих российских продюсеров, режиссёров и сценаристов подписали направленное министру культуры Ольге Любимовой письмо, в котором выразили «крайнюю обеспокоенность» перспективой принятия законопроекта.
Среди подписантов обращения: Фёдор Бондарчук, Клим Шипенко, Александр Роднянский, Андрей Звягинцев, Данила Козловский и другие.

Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей
фото: Фёдор Бондарчук

Проект, разработанный в НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, определяет традиционные ценности как основу российского общества и предлагает дополнительные меры по их сохранению и защите. Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».

Выступивший ранее против законопроекта художественный руководитель театра «Et cetera» Александр Калягин назвал предлагаемые в документе методы сохранения и защиты традиционных ценностей цензурой и выразил серьёзное беспокойство за судьбу развития российской культуры в случае принятия законопроекта.

Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей
фото: Данила Козловский

Схожее беспокойство выразили и кинематографисты: «Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы», – говорится в их обращении Любимовой.

Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей
фото: Андрей Звягинцев

Издание «Ведомости» обратилось за комментарием к представителю Министерства культуры, который сообщил, что общественное обсуждение документа приостановлено для выработки новых подходов к подготовке документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков.

«В обществе, в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сообщил «Ведомостям» представитель Минкультуры.
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Александр Калягин выступил против нового указа о защите традиционных российских ценностей
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театры
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Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей фотографии
Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей фотографии
Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей фотографии
Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Клим Шипенко выступили против проекта о защите традиционных российских ценностей фотографии
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