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Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами

15 февраля
2022 год

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15 февраля 2022

Актёр театра и кино Виктор Добронравов обратился к театральным зрителям с просьбой не разрушать магию спектаклей назойливым светом, струящимся из дисплеев их смартфонов. В двухминутном видео-обращении, опубликованном в Инстаграме, актёр наглядно продемонстрировал, как со стороны выглядит деловой зритель, уткнувшийся в свой смартфон в темноте зрительного зала, и пожаловался на то, что эти «световые пятна» очень мешают не только актёрам, играющим на сцене, но и остальным зрителям.

Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами

«Я обращаюсь к зрителям, которые ходят в театр. Про бич телефонов говорить не буду, все знают, что звонки и смски мешают. Но тут ещё есть такая ситуация. У всех теперь есть смартфоны. И вот выходит артист на авансцену, играет, смотрит в зал, а в зале начинается вот это: зритель не смотрит, он смотрит в свой телефон, ему пришло очередное письмо. Но вы ещё, дорогие зрители, таким образом мешаете тем людям, которые сидят за вами, и разрушаете ту магию, которую мы, артисты, пытаемся сделать. Вы включаете и начинаете [светить дисплеем своего телефона]. На вас начинают смотреть те люди, которые сидят в бельэтаже и на балконе. Они в тёмном зале видят световые пятна - это очень-очень мешает. Я призываю вас к ответственности. Надеюсь, что ко мне присоединятся мои коллеги по цеху. Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене, будь то Толстой, Шекспир или Софокл. Всё, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы часть этого спектакля, без вас не может быть театра, театр сделан для зрителя. Помогите нам. Эти телефоны светящиеся в зале очень мешают. Давайте делать жизнь лучше. Театр делает её гораздо лучше».
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Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами фотографии
Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами фотографии
Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами фотографии
Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами фотографии
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