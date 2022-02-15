Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами

Актёр театра и кино Виктор Добронравов
обратился к театральным зрителям с просьбой не разрушать магию спектаклей назойливым светом, струящимся из дисплеев их смартфонов. В двухминутном видео-обращении, опубликованном в Инстаграме
, актёр наглядно продемонстрировал, как со стороны выглядит деловой зритель, уткнувшийся в свой смартфон в темноте зрительного зала, и пожаловался на то, что эти «световые пятна» очень мешают не только актёрам, играющим на сцене, но и остальным зрителям.
«Я обращаюсь к зрителям, которые ходят в театр. Про бич телефонов говорить не буду, все знают, что звонки и смски мешают. Но тут ещё есть такая ситуация. У всех теперь есть смартфоны. И вот выходит артист на авансцену, играет, смотрит в зал, а в зале начинается вот это: зритель не смотрит, он смотрит в свой телефон, ему пришло очередное письмо. Но вы ещё, дорогие зрители, таким образом мешаете тем людям, которые сидят за вами, и разрушаете ту магию, которую мы, артисты, пытаемся сделать. Вы включаете и начинаете [светить дисплеем своего телефона]. На вас начинают смотреть те люди, которые сидят в бельэтаже и на балконе. Они в тёмном зале видят световые пятна - это очень-очень мешает. Я призываю вас к ответственности. Надеюсь, что ко мне присоединятся мои коллеги по цеху. Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене, будь то Толстой, Шекспир или Софокл. Всё, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы часть этого спектакля, без вас не может быть театра, театр сделан для зрителя. Помогите нам. Эти телефоны светящиеся в зале очень мешают. Давайте делать жизнь лучше. Театр делает её гораздо лучше».
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