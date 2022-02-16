Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд

В первую половину февраля среди крупных премьер, которые сыпятся на отечественный бомонд как из рога изобилия, затесалось не так много имиджевых вечеринок и презентаций. День маркетолога святого Валентина прошёл в светской Москве почти незамеченным - праздник как формальный предлог использовал лишь бренд Love Republic, организовавший в московском баре «MO friends bar & dining» вечеринку по случаю концептуального обновления. Мероприятие посетили Павел Табаков, артист балета Кирилл Соколовский и Александра Киселёва.
10 февраля в российский прокат вышел приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится», который начал своё шествие по Европе несколькими днями ранее. Исполнивший в фильме главную роль Том Холланд нехотя попозировал фотографам в Барселоне и Париже.
обсуждение >>