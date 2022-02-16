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Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд

16 февраля
2022 год

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16 февраля 2022
В первую половину февраля среди крупных премьер, которые сыпятся на отечественный бомонд как из рога изобилия, затесалось не так много имиджевых вечеринок и презентаций. День маркетолога святого Валентина прошёл в светской Москве почти незамеченным - праздник как формальный предлог использовал лишь бренд Love Republic, организовавший в московском баре «MO friends bar & dining» вечеринку по случаю концептуального обновления. Мероприятие посетили Павел Табаков, артист балета Кирилл Соколовский и Александра Киселёва.

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Павел Табаков

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Кирилл Соколовский

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Александра Киселёва

10 февраля в кинотеатре «Москва» прошёл специальный показ фильма «Первый встречный» с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях. Среди гостей показа были замечены Анар Халилов, Екатерина Вуличенко и Соня Присс.

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Анар Халилов

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Екатерина Вуличенко

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Соня Присс

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Янина Студилина

10 февраля в российский прокат вышел приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится», который начал своё шествие по Европе несколькими днями ранее. Исполнивший в фильме главную роль Том Холланд нехотя попозировал фотографам в Барселоне и Париже.

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Том Холланд скучает в Париже

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Том Холланд грустит в Барселоне

12 февраля в Валенсии состоялась церемония вручения наград 36-й испанской национальной кинопремии Goya Cinema Awards 2022. На красной дорожке перед Дворцом искусств королевы Софии блистали Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Кейт Бланшетт, Найва Нимри и Педро Альмодовар.

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Айтана Санчес-Хихон, Пенелопа Крус, Педро Альмодовар и Милена Смит (legion-media)

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Кейт Бланшетт (legion-media)

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Найва Нимри (legion-media)

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Хавьер Бардем (legion-media)

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Найва Нимри (legion-media)

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд
фото: Ньевес Альварес (legion-media)
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Анчартед: На картах не значитсяПервый встречный

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