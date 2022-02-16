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«Он набивал себе цену»: Ладо Кватания о работе с Виктором Сухоруковым

16 февраля
2022 год

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16 февраля 2022

30-летний режиссёр и сценарист Ладо Кватания, автор клипов репера Хаски, группы «Ленинград» и многих других музыкантов, снял дебютный фильм «Казнь», премьера которого назначена на 21 апреля. Одну из ролей должен был играть Виктор Сухоруков, но после непродолжительной совместной работы с Ладо он ушёл с проекта. О том, как это было, режиссёр рассказал в недавнем интервью Юрию Дудю.

«Он набивал себе цену»: Ладо Кватания о работе с Виктором Сухоруковым
фото: Ладо Кватания, Аглая Тарасова и Юлия Снигирь

Сухоруков долго не соглашался на личную встречу, и на первых порах Кватания завоёвывал доверие дистанционно: «Мне посчастливилось сделать пробы с ним. Он долгое время не соглашался на личную встречу, поэтому у меня были «экзамены». Первый тур – созвон с ним. Звонил ему и 15-20 минут защищал концепцию фильма. Стоял по стойке смирно и рассказывал про что фильм, какая роль. Это бесконечная игра была. Он в этот момент набивал себе цену, говорил: «Я вам не нужен». И пауза. Я ему только что рассказывал, насколько он нужен! Потом второй тур – дискуссия относительно сценария. Он задавал вопросы, разрушал всё, потом говорил, что это гениальный сценарий. Качели, в которых ты не понимаешь, как находиться», – рассказал режиссёр.

«Он набивал себе цену»: Ладо Кватания о работе с Виктором Сухоруковым
фото: Ладо Кватания и Виктор Сухоруков

Кватании и Сухорукову всё-таки удалось встретиться и поработать немного вместе, однако Виктор Иванович вскоре покинул проект: «Третий тур – самый важный. Личная встреча. Он пришёл подготовленный, у него были эскизы роли. Он предлагал фантазии на тему персонажа. Это был моноспектакль. Тот день, когда я попросил с ним фотографироваться для личного архива. Два часа были для меня подарком. Мы, к сожалению, не смогли снять Викторая Ивановича, потому что он три раза от нас уходил. Два раза мне удалось вернуть его, но третий нет», – сказал Ладо.
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«Он набивал себе цену»: Ладо Кватания о работе с Виктором Сухоруковым фотографии
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