«Он набивал себе цену»: Ладо Кватания о работе с Виктором Сухоруковым

анонс

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд

15 февраля

Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами

Актёр наглядно объяснил, кому и чем они мешают