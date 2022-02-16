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«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении»

16 февраля
2022 год

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16 февраля 2022
В марте прошлого года певица Манижа с песней Russian Women («Русская женщина») поехала представлять Россию на «Евровидение». Незадолго до этого на её странице в Инстаграме российские интернет-пользователи начали массово оставлять комментарии с требованием отказаться от участия в конкурсе – они возмущались тем, что Манижа, уроженка Таджикистана (которая всю жизнь прожила в России), поедет представлять страну на международной сцене. За постановку её конкурсного номера отвечал режиссёр и сценарист Ладо Кватания – в недавнем интервью он рассказал, какой истинный смысл многие россияне не увидели в выступлении певицы.

«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении»
фото: Ладо Кватания и певица Манижа

«От России фигуры, отражающей нетрадиционные ценности, не было никогда. Это вызвало колоссальный всплеск агрессии. Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали. Мы пытались показать многообразие русской женщины – свыше 140 этносов представлено в России. Манижа поехала представлять туда русских женщин. Экран на её фоне – это огромное количество разных женщин разных религий и этносов. И они все были на «Евровидении». В этом была идея. Она поворачивалась в финале и пела им и про них. Но все прицепились, что таджичка поехала представлять Россию. Она прошла чудовищные испытания, которые сделали её только сильнее. Перманентное состояние агрессии, в котором находятся жители России, формирует только такую реакцию. Но возник прецедент для диалога о том, что Россия – многонациональная страна. И я очень рад, что в нашей стране возникла эта дискуссия», – сказал Кватания.

«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении»
фото: Обложка сингла Russian Woman певицы Манижи
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«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении» фотографии
«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении» фотографии
«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении» фотографии
«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении» фотографии
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