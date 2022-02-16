«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении»

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Режиссёру пришлось сдать «экзамен» перед встречей с маэстро

«Он набивал себе цену»: Ладо Кватания о работе с Виктором Сухоруковым

Блеск и нищета красных дорожек: Анар Халилов, Кейт Бланшетт и Том Холланд

15 февраля

Виктор Добронравов раскритиковал театральных зрителей со смартфонами

Актёр наглядно объяснил, кому и чем они мешают