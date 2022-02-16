Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

«Ксенофобы, расисты, диванные патриоты – все повылезали»: Ладо Кватания о скандале вокруг певицы Манижи на «Евровидении»
Режиссёр объяснил смысл их совместного номера
Спустя несколько месяцев после трагедии на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» муж и сын погибшей Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина, продюсеров, членов съёмочной группы и на причастные к созданию фильма компании. Об этом на пресс-конференции в Лос-Анджелесе 15 февраля сообщил адвокат Брайан Паниш, представляющий интересы мужа и девятилетнего сына Галины.
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