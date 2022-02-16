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Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

16 февраля
2022 год

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16 февраля 2022

Спустя несколько месяцев после трагедии на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» муж и сын погибшей Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина, продюсеров, членов съёмочной группы и на причастные к созданию фильма компании. Об этом на пресс-конференции в Лос-Анджелесе 15 февраля сообщил адвокат Брайан Паниш, представляющий интересы мужа и девятилетнего сына Галины.

Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина
фото: Галина Хатчинс


По версии истцов, трагедию можно было предотвратить: «Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить её смерть, если бы они считали священным свой долг защищать безопасность каждого человека на съёмках вместо того, чтобы экономить на процедурах безопасности там, где человеческая жизнь поставлена на карту, торопясь уложиться в график и игнорируя многочисленные жалобы на нарушения правил безопасности», – утверждается в иске, направленном в окружной суд штата Нью-Мексико. В документе также требуется возместить нанесённый ущерб, но сумма выплаты пока не разглашается.
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Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина фотографии
Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина фотографии
Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина фотографии
Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина фотографии
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