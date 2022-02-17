Александр Гудков рассказал, что женился три года назад

Александр Гудков
стал гостем утреннего эфира на «Авторадио»
, во время которого его расспросили про роль в фильме «Орёл и решка. Кино»
и, конечно, о личной жизни.
За долгую карьеру в шоу-бизнесе Гудков обмолвился об отношениях лишь в интервью
у Ксении Собчак
– год назад он сообщил, что готовится к свадьбе. Как оказалось, на тот момент Гудков уже не был холостяком: в эфире «Авторадио» Александр рассказал, что женился в июле 2019 года.
«Я женатик. Я этот статус не скрываю, пожалуйста. В июле будет три года, как женат. Девушку зовут Саша, Александра. Приходите ко мне домой, я вас познакомлю»
, – сказал Гудков. О личной жизни шоумен предпочитает не распространяться, хотя обручальное кольцо носит не срывая.
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