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Александр Гудков рассказал, что женился три года назад

17 февраля
2022 год

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17 февраля 2022
Александр Гудков стал гостем утреннего эфира на «Авторадио», во время которого его расспросили про роль в фильме «Орёл и решка. Кино» и, конечно, о личной жизни.

Александр Гудков рассказал, что женился три года назад


За долгую карьеру в шоу-бизнесе Гудков обмолвился об отношениях лишь в интервью у Ксении Собчак – год назад он сообщил, что готовится к свадьбе. Как оказалось, на тот момент Гудков уже не был холостяком: в эфире «Авторадио» Александр рассказал, что женился в июле 2019 года.

«Я женатик. Я этот статус не скрываю, пожалуйста. В июле будет три года, как женат. Девушку зовут Саша, Александра. Приходите ко мне домой, я вас познакомлю», – сказал Гудков. О личной жизни шоумен предпочитает не распространяться, хотя обручальное кольцо носит не срывая.

Александр Гудков рассказал, что женился три года назад
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