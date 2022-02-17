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«Я не ощущаю никакого давления»: Зои Кравиц об отсутствии детей

17 февраля
2022 год

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17 февраля 2022

Уже в начале марта фанаты Бэтмена побегут в кинотеатры смотреть на то, как с ролью чудаковатого миллионера в костюме циклопической мыши справился Роберт Паттинсон. А пока что исполнители главных ролей в фильме мелькают на обложках глянцевых журналов, помогая фанатам скоротать время ожидания. И пока Паттинсон рассказывал корреспонденту «GQ» о своих самых завиральных мистификациях, исполнительница роли Селины Кайл (она же Женщина-кошка) Зои Кравиц снялась для обложки американского издания «Elle». В интервью которому рассказала о разводе, возрастных изменениях и своих знаменитых родителях.

«Я не ощущаю никакого давления»: Зои Кравиц об отсутствии детей


Зои начала кинокарьеру, когда ей было 19 лет, и довольно быстро преуспела на этой ниве. Многие могли бы подумать, что успех актрисы обеспечен её происхождением - Зои родилась в семье известного рок-музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. И, в отличие от многих своих коллег, сама Зои даже не пытается отрицать своё привилегированное положение.

«Люди всегда думали, что работа доставалась мне из-за моей фамилии. Это было тяжело. Но я в невероятно привилегированной позиции. Я легко нашла агента. Я не собираюсь делать вид, что [моя фамилия] не помогла мне попасть в индустрию. Но мне приходится напоминать себе, что я вкалываю, и что ещё будучи ребёнком я участвовала в спектаклях в доме моих дедушки и бабушки. Это не имело никакого отношения к тому, кем были мои родители. Мне просто это очень нравилось.
Я горжусь своим происхождением. Сейчас на вопрос о моих родителях я не буду пытаться избежать разговора о них, я скажу: «Они классные. Я благодарна за возможность быть их ребёнком. А ещё я отдельный от них самостоятельный человек».

«Я не ощущаю никакого давления»: Зои Кравиц об отсутствии детей

Съёмки «Бэтмена» начались ещё до пандемии коронавирусной инфекции, и когда мир погрузился в тревожный карантин, киноиндустрия, как и многие отрасли шоу-бизнеса, встала на паузу. Зои оказалась в числе тех людей, чей брак не выдержал проверки карантином. Актриса вышла замуж за Карла Глусмана в 2019 году, но уже через 18 месяцев подала на развод. И хотя сама актриса не говорит ничего конкретного о причинах своего расставания с Карлом, в её размышлениях о том, как подаренная пандемией передышка от бешеной гонки повлияла на её восприятие самой себя, отчасти можно найти разгадку.

«Мне бы не хотелось затрагивать эту тему. Карл замечательный человек. Причина расставания в меньшей степени касалась его, и в большей степени имела отношение к тому, как я научилась задавать себе вопросы о том, кто я. И я до сих пор изучаю себя, и это нормально».

В декабре Зои исполнилось 33 года, и она совершенно не скучает по двадцатилетней себе, испытывая даже некоторое облегчение по поводу того, что это мятежное десятилетие позади. «Я жила в раздрае. Мой выбор зачастую не основывался на том, что было бы хорошо для меня. А сейчас мы живём под девизом «Чего же я на самом деле хочу?» Сейчас самое время потратить лишнюю минутку, чтобы сказать: «Может, мне следует сделать это по-другому?» и посмотреть, что ты при этом почувствуешь».

«Я не ощущаю никакого давления»: Зои Кравиц об отсутствии детей

При этом актриса совершенно не связывает свой возраст с какими бы то ни было обязательными этапами вроде рождения детей. «Мы все родом из детства, где нам казалось, что впереди у нас так много времени. А потом, совершенно внезапно, твой гинеколог вдруг спрашивает у тебя: «Не хотите заморозить свои яйцеклетки?» А ты такая: «Да я как-то даже не думала об этом». Но я не ощущаю никакого давления по поводу необходимости стать матерью к определенному возрасту. Представление о том, что в 30 лет ты становишься взрослым и теперь должен обзавестись детьми и перестать веселиться, потому что веселье - это для детей…На секунду я даже купилась на это всё…Но я до сих пор хочу путешествовать, веселиться по ночам, встречать рассветы. Не существует финишной прямой, к которой надо добраться к определённому возрасту. Мне бы и в 70 хотелось быть игривой и озорной. Смысл жизни в том, чтобы жить эту жизнь и играть с ней».
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«Я не ощущаю никакого давления»: Зои Кравиц об отсутствии детей фотографии
«Я не ощущаю никакого давления»: Зои Кравиц об отсутствии детей фотографии
«Я не ощущаю никакого давления»: Зои Кравиц об отсутствии детей фотографии
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