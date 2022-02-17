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«Я понятия не имела, кто такая Блиновская»: Аглая Тарасова пожалела о съёмках в фильме «Марафон желаний»

17 февраля
2022 год

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17 февраля 2022
В январе 2020 года на экраны вышел фильм Дарьи Чаруши «Марафон желаний», главную роль в котором исполнила Аглая Тарасова. Тогда термин «инфоцыгане» ещё не изобрели, а имя создательницы курсов по личностному росту Елены Блиновской не было на слуху так, как после интервью у Ксении Собчак. Однако фильм «Марафон желаний» сняли по мотивам именно её тренингов. В недавнем выпуске программы «Кино в деталях» Аглая Тарасова призналась, что жалеет о съёмках в картине.

«Я понятия не имела, кто такая Блиновская»: Аглая Тарасова пожалела о съёмках в фильме «Марафон желаний»

«Я понятия не имела, кто такая Блиновская. Позвонила подруга Даша Чаруша, у которой уже был написанный сценарий, пригласила меня на пробы — я их прошла. И мы сняли картину. Про Елену мне ничего не говорили. Перед выходом фильма Блиновская написала в соцсетях: «Наконец-то моя мечта сбылась, про меня сняли фильм». У меня началась истерика, я стала звонить Даше, продюсерам, спрашивала, почему меня не предупредили. Они сказали, что Елена только была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде. Я с ней действительно снялась, но для меня это была просто какая-то женщина с детьми. Поняла всё спустя какое-то время. Я не могу ничего поменять и считаю, что это хорошее кино, – я благодарна Даше. Но если бы знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там», – сказала Тарасова.

«Я понятия не имела, кто такая Блиновская»: Аглая Тарасова пожалела о съёмках в фильме «Марафон желаний»

Актриса считает «марафоны желаний» инфоцыганством и не желает быть к ним причастной: «Мне это не близко. На мой взгляд, это инфоцыганство. Мой личный выбор – не быть к этому причастной. Не поддерживать. Я верю, что если ты что-то очень хочешь и делаешь что-то для этого, то это сбудется. Но это не имеет никакого отношения к «марафонам» каким-то людей», – заключила Аглая.
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«Я понятия не имела, кто такая Блиновская»: Аглая Тарасова пожалела о съёмках в фильме «Марафон желаний» фотографии
«Я понятия не имела, кто такая Блиновская»: Аглая Тарасова пожалела о съёмках в фильме «Марафон желаний» фотографии
«Я понятия не имела, кто такая Блиновская»: Аглая Тарасова пожалела о съёмках в фильме «Марафон желаний» фотографии
«Я понятия не имела, кто такая Блиновская»: Аглая Тарасова пожалела о съёмках в фильме «Марафон желаний» фотографии
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