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Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады

18 февраля
2022 год

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18 февраля 2022
Последние несколько дней всё внимание общественности было приковано к событиям на Олимпиаде в Пекине: допинг-скандал вокруг лидера российской сборной Камилы Валиевой заставил самых далёких от спорта россиян сопереживать и ждать разрешения напряжённой ситуации. Вчера на Олимпийских играх прошёл одиночный турнир по фигурному катанию, по результатам которого победила россиянка Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова (фигуристка установила мировой рекорд), а вот Камила Валиева, которой все пророчили победу, выступила с ошибками и несколько раз упала. Неудачное выступление спортсменки многие списали на сильное эмоциональное напряжение из-за допинг-скандала, однако, не только Камила, его непосредственная участница, не выдержала психологического давления. Саша Трусова после объявления результатов осталась недовольна оценкой и в истерике сорвалась на своего тренера Этери Тутберидзе. Актриса Мария Кожевникова посвятила объёмный пост российским фигуристкам и выразила поддержку каждой из них.

Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады
фото: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова

«Очень рада за свою любимую фигуристку Анну Щербакову. Бог видел, как она этого заслуживает, несмотря на то, что я и, наверное, весь мир понимаем, что гений, которого никогда не было в фигурном катании, а может и не быть никогда, – это Камила Валиева. Но то, что прошла Анюта... Все видели, как она задыхалась, но делала всё на 200%, сколько травм, сколько обстоятельств и обвинений, что недостойна… А она всегда с высоко поднятой головой, не жалея себя, порхала на льду. «Радуйтесь» все те, кто сломал ребёнка, разрушил психику 15-летней девочке, будьте сейчас счастливы, выпейте шампанского и ждите бумеранг, в которой я верю! Ваша технология по убийству сегодня сработала, пока все ценители фигурного катания плакали», – написала Кожевникова.

Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады
фото: Мария Кожевникова

Актриса также поздравила фигуристку Александру Трусову с мировым рекордом и пожелала Валиевой пройти путь будущей чемпионки достойно: «Камила, я надеюсь, что ты сможешь пройти этот путь чемпионки. Он бывает крайне тяжёлым, но поверь, – весь мир ждёт тебя, чтобы восхищаться, любоваться и радоваться твоим многочисленным победам. И, конечно, поздравления мировой рекордсменке: Саша, не останавливайся, ты уникальна! Несмотря на твои эмоции и слова, сказанные на эмоциях, у тебя есть только один соперник! Это ты сама! Только вперёд, русская ракета!», – заключила Мария.

Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады
фото: Тина Канделаки

Ранее о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой высказалась Тина Канделаки: «Уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. И тот факт, что пробу анализировали почти полтора месяца, а результат передали на следующий день после победы нашей команды — говорит сам за себя. Исходя из этой стратегии, россияне не должны гордиться россиянами. Мы не должны быть лучшими в мире, потому что мир про современную Россию ничего не знает и лишь изредка узнаёт во время таких событий, как Олимпиада. Потому нас и будут унижать, дискредитировать, оказывать психологическое давление и ничего не стесняться. На войне, как на войне. Исключений нет ни для кого. А Валиева справится, потому что это уже не первое поколение детей, которое на очередной Олимпиаде показывает миру, что нас не сломить», – написала телеведущая в Инстаграме.
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Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады фотографии
Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады фотографии
Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады фотографии
Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады фотографии
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