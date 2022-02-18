Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после объявления результатов Олимпиады

Последние несколько дней всё внимание общественности было приковано к событиям на Олимпиаде в Пекине: допинг-скандал вокруг лидера российской сборной Камилы Валиевой заставил самых далёких от спорта россиян сопереживать и ждать разрешения напряжённой ситуации. Вчера на Олимпийских играх прошёл одиночный турнир по фигурному катанию, по результатам которого победила россиянка Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова (фигуристка установила мировой рекорд), а вот Камила Валиева, которой все пророчили победу, выступила с ошибками и несколько раз упала. Неудачное выступление спортсменки многие списали на сильное эмоциональное напряжение из-за допинг-скандала, однако, не только Камила, его непосредственная участница, не выдержала психологического давления. Саша Трусова после объявления результатов осталась недовольна оценкой и в истерике сорвалась на своего тренера Этери Тутберидзе. Актриса Мария Кожевникова посвятила объёмный пост российским фигуристкам и выразила поддержку каждой из них.
фото: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова
«Очень рада за свою любимую фигуристку Анну Щербакову. Бог видел, как она этого заслуживает, несмотря на то, что я и, наверное, весь мир понимаем, что гений, которого никогда не было в фигурном катании, а может и не быть никогда, – это Камила Валиева. Но то, что прошла Анюта... Все видели, как она задыхалась, но делала всё на 200%, сколько травм, сколько обстоятельств и обвинений, что недостойна… А она всегда с высоко поднятой головой, не жалея себя, порхала на льду. «Радуйтесь» все те, кто сломал ребёнка, разрушил психику 15-летней девочке, будьте сейчас счастливы, выпейте шампанского и ждите бумеранг, в которой я верю! Ваша технология по убийству сегодня сработала, пока все ценители фигурного катания плакали», – написала Кожевникова.
фото: Мария Кожевникова
Актриса также поздравила фигуристку Александру Трусову с мировым рекордом и пожелала Валиевой пройти путь будущей чемпионки достойно: «Камила, я надеюсь, что ты сможешь пройти этот путь чемпионки. Он бывает крайне тяжёлым, но поверь, – весь мир ждёт тебя, чтобы восхищаться, любоваться и радоваться твоим многочисленным победам. И, конечно, поздравления мировой рекордсменке: Саша, не останавливайся, ты уникальна! Несмотря на твои эмоции и слова, сказанные на эмоциях, у тебя есть только один соперник! Это ты сама! Только вперёд, русская ракета!», – заключила Мария.
фото: Тина Канделаки
Ранее о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой высказалась Тина Канделаки: «Уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. И тот факт, что пробу анализировали почти полтора месяца, а результат передали на следующий день после победы нашей команды — говорит сам за себя. Исходя из этой стратегии, россияне не должны гордиться россиянами. Мы не должны быть лучшими в мире, потому что мир про современную Россию ничего не знает и лишь изредка узнаёт во время таких событий, как Олимпиада. Потому нас и будут унижать, дискредитировать, оказывать психологическое давление и ничего не стесняться. На войне, как на войне. Исключений нет ни для кого. А Валиева справится, потому что это уже не первое поколение детей, которое на очередной Олимпиаде показывает миру, что нас не сломить», – написала телеведущая в Инстаграме.
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