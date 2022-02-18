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Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков

18 февраля
2022 год

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18 февраля 2022
17 февраля в кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая премьера фильма «Папы», который выйдет на экраны уже 23 февраля. Картина состоит из четырёх новелл, режиссёрами которых стали Анна Матисон, Сергей Юдаков, Карен Оганесян и Михаил Погосов. Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Среди гостей премьеры можно было увидеть Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Юрия Стоянова, Анну Снаткину, Сабину Ахмедову, Ренату Пиотровски и многих других.

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Анна Матисон и Сергей Безруков

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Алексей Онежен, Сергей Безруков и Анна Матисон

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Карина Андоленко

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Дмитрий Дюжев

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина с дочерью

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Юрий Стоянов

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Вадим Демчог

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Игорь Жижикин

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Марк Богатырев

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Рената Пиотровски

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Артур Бесчастных с семьей

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Сабина Ахмедова со спутником

Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков
фото: Анна Старшенбаум
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Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков фотографии
Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков фотографии
Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков фотографии
Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков фотографии
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