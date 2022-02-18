Работа быть папой: Карина Андоленко, Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков

17 февраля в кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая премьера фильма «Папы»
, который выйдет на экраны уже 23 февраля. Картина состоит из четырёх новелл, режиссёрами которых стали Анна Матисон
, Сергей Юдаков
, Карен Оганесян
и Михаил Погосов
. Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Среди гостей премьеры можно было увидеть Сергея Безрукова
, Дмитрия Дюжева
, Юрия Стоянова
, Анну Снаткину
, Сабину Ахмедову
, Ренату Пиотровски
и многих других.
фото: Анна Матисон и Сергей Безруков
фото: Алексей Онежен, Сергей Безруков и Анна Матисон
фото: Карина Андоленко
фото: Дмитрий Дюжев
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина с дочерью
фото: Юрий Стоянов
фото: Вадим Демчог
фото: Игорь Жижикин
фото: Марк Богатырев
фото: Рената Пиотровски
фото: Артур Бесчастных с семьей
фото: Сабина Ахмедова со спутником фото: Анна Старшенбаум
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