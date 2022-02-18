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Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич

18 февраля
2022 год

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18 февраля 2022
Пока одна половина светской Москвы смотрела фильм «Папы», другая собралась на премьере фильма «Удовольствие» Ниньи Тюберг.

«Это мой первый полнометражный фильм, над которым я работала 6 лет. Фильм основан на исследованиях, сделанных мною в Лос-Анджелесе, и все актёры, кроме Софии, заняты в индустрии фильмов для взрослых. Я знала, что в главной роли должен быть кто-то особенный, и я искала этого человека на протяжении двух лет. Я очень благодарна Софии и очень рада, что именно она стала главной героиней. Этот фильм не только о порноиндустрии, этот фильм обо всех нас и о том, каково это — быть женщиной в патриархальном обществе», — рассказала Нинья.

Среди гостей премьеры были режиссёр Нинья Тюберг и исполнительница главной роли София Каппель, а также Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Мария Шумакова, Софья Лебедева, Дарья Руденок, Алина Насибуллина, Иван Макаревич, Софья Донианц и многие другие.

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Ирина Безрукова

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Юлия Хлынина

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Иван Макаревич

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Мария Шумакова

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Дарья Руденок

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: София Каппель и Нинья Тюберг

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Алина Насибуллина

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Софья Лебедева

Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич
фото: Софья Донианц
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Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич фотографии
Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич фотографии
Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич фотографии
Кино для взрослых: Юлия Хлынина, Мария Шумакова и Иван Макаревич фотографии
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