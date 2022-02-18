Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус

Вышел 28-й ежегодный голливудский выпуск журнала Vanity Fair, над которым потрудилась звёздная команда профессионалов: художник Маурицио Каттелан
и фотограф Пьерпаоло Феррари
создали арт-обложки с номинантами на «Оскар» – Николь Кидман
, Пенелопой Крус
, Кристен Стюарт
, Бенедиктом Камбербэтчем
, Идрисом Эльбой
, Эндрю Гарфилдом
, ЭмДжей Родригес
и Симу Лю
. Каждый из номинантов удостоился персональной обложки и рассказал о свём успехе в киноиндустрии.
фото: Николь Кидман
фото: Кристен Стюарт
фото: Бенедикт Камбербэтч
фото: Бенедикт Камбербэтч
фото: Пенелопа Крус
фото: Пенелопа Крус
фото: Эндрю Гарфилд
фото: Идрис Эльба
фото: ЭмДжей Родригес
фото: ЭмДжей Родригес фото: Симу Лю
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