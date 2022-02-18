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Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус

18 февраля
2022 год

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18 февраля 2022
Вышел 28-й ежегодный голливудский выпуск журнала Vanity Fair, над которым потрудилась звёздная команда профессионалов: художник Маурицио Каттелан и фотограф Пьерпаоло Феррари создали арт-обложки с номинантами на «Оскар» – Николь Кидман, Пенелопой Крус, Кристен Стюарт, Бенедиктом Камбербэтчем, Идрисом Эльбой, Эндрю Гарфилдом, ЭмДжей Родригес и Симу Лю. Каждый из номинантов удостоился персональной обложки и рассказал о свём успехе в киноиндустрии.

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Николь Кидман

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Кристен Стюарт

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Бенедикт Камбербэтч

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Бенедикт Камбербэтч

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Пенелопа Крус

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Пенелопа Крус

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Эндрю Гарфилд

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Идрис Эльба

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: ЭмДжей Родригес

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: ЭмДжей Родригес

Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус
фото: Симу Лю
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Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус фотографии
Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус фотографии
Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус фотографии
Голливудский рай: Кристен Стюарт, Николь Кидман и Пенелопа Крус фотографии
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