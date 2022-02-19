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Эндрю Гарфилд рассказал, как узнал неприятную правду о своей внешности

19 февраля
2022 год

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19 февраля 2022
8 февраля были объявлены номинанты на 94-ю премию Американской киноакадемии «Оскар», церемония вручения которой состоится 27 марта. В преддверии главного события в американской киноиндустрии журнал «Vanity Fair» выпустил 28-й ежегодный голливудский номер, посвящённый актёрам-номинантам. Красочную фотоисторию дополнило видео-интервью, в котором 8 актёров отвечают на 8 вопросов о карьере.

Эндрю Гарфилд рассказал, как узнал неприятную правду о своей внешности
фото: Идрис Эльба, Пенелопа Крус, Бенедикт Камбербэтч, Кристен Стюарт, Николь Кидман, Эндрю Гарфилд, ЭмДжей Родригес и Симу Лю

В ответ на вопрос «Что из сказанного вам кастинг-директорами или агентами врезалось вам в память?» Эндрю Гарфилд вспомнил забавный случай, который открыл ему глаза на собственную внешность.

Эндрю Гарфилд рассказал, как узнал неприятную правду о своей внешности

«Когда я учился в театральной школе, я понятия не имел, что я делаю. Ты понятия не имеешь, сможешь ли ты вообще зарабатывать, понятия не имеешь, способен ли ты вообще сделать со своей жизнью то, что тебе кажется таким правильным. И когда кто-то опытный замечает тебя среди прочих и говорит: «Думаю, у тебя получится» - это так окрыляет. Потому что ты совершенно ничего не знаешь о себе. Моя агент Кейт Брайд увидела меня в театральной школе, когда мне было лет 18-19. Она была одной из первых, кто сказал: «Да, я в тебя верю». Поэтому у неё были определённые преимущества. Когда я бесконечно преследовал её с вопросом «Почему меня не взяли на роль Принца Каспиана в «Хрониках Нарнии», почему не я сыграл эту роль?», она могла себе позволить сказать мне правду. После многочасовых приставаний с моей стороны она просто выпалила в ответ: «Да потому что они считают, что ты недостаточно красив, Эндрю!» Я рад, что именно она сообщила мне новость о том, что Бен Барнс красивее меня. С этим и впрямь сложно поспорить. Я рад, что именно она сказала мне, что я не привлекательнее кого-либо другого».
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Эндрю Гарфилд рассказал, как узнал неприятную правду о своей внешности фотографии
Эндрю Гарфилд рассказал, как узнал неприятную правду о своей внешности фотографии
Эндрю Гарфилд рассказал, как узнал неприятную правду о своей внешности фотографии
Эндрю Гарфилд рассказал, как узнал неприятную правду о своей внешности фотографии
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