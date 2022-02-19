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Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса

19 февраля
2022 год

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19 февраля 2022
16 февраля итальянский дизайнер Антонио Маррас лично представил в Москве новую осенне-зимнюю коллекцию сезона 2022/2023, темой которой стал советско-итальянский фильм Никиты Михалкова «Очи чёрные». Показ, организованный компанией Bosco di Ciliegi на первом этаже Петровского пассажа, больше походил на перфоманс, в котором приняли участие не только модели и танцоры, но и Рената Литвинова. Декораторам удалось создать атмосферу публичного и интимного, оформив подиум и пространство вокруг него коврами, тяжёлыми портьерами, цветами в горшках, перьями и дачными предметами интерьера. Ощущение бардака и смешения стилей в интерьере отражало концепцию лоскутной коллекции Марраса.

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса
фото: Рената Литвинова

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса
фото: Антонио Маррас и Рената Литвинова

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса

Показ посетили Ксения Собчак, Надежда Михалкова, Алёна Долецкая, Ингеборга Дапкунайте и Маргарита Аброськина.

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса
фото: Маргарита Аброськина

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса
фото: Надежда Михалкова

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса
фото: Ксения Собчак

Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса
фото: Ингеборга Дапкунайте
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Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса фотографии
Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса фотографии
Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса фотографии
Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса фотографии
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