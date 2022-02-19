Рената Литвинова приняла участие в показе новой коллекции Антонио Марраса

16 февраля итальянский дизайнер Антонио Маррас лично представил в Москве новую осенне-зимнюю коллекцию сезона 2022/2023, темой которой стал советско-итальянский фильм Никиты Михалкова«Очи чёрные». Показ, организованный компанией Bosco di Ciliegi на первом этаже Петровского пассажа, больше походил на перфоманс, в котором приняли участие не только модели и танцоры, но и Рената Литвинова. Декораторам удалось создать атмосферу публичного и интимного, оформив подиум и пространство вокруг него коврами, тяжёлыми портьерами, цветами в горшках, перьями и дачными предметами интерьера. Ощущение бардака и смешения стилей в интерьере отражало концепцию лоскутной коллекции Марраса.
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