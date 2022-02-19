«Нет на это сил»: Дарья Мельникова призналась, что до сих пор не готова к новым отношениям

О своём разводе с Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова впервые обмолвилась в интервью Лауре Джугелии
, не уточнив, что стало причиной расставания и кто был инициатором. Годом ранее в интервью журналу «Psychologies»
актриса призналась, что вышла замуж и обзавелась детьми слишком рано, лишив себя опыта одиночества и ускорив процесс взросления.
Спустя более полугода после развода Мельникова всё ещё предпочитает одиночество и не спешит заводить новый роман. В эфире «Авторадио» актриса заявила, что у неё нет на это ни времени, ни желания. «Я так много работаю, куда вместить ухажёра? В приложении знакомств была три дня, нашла там друзей, сейчас общаемся. До поцелуев с ними не дошло. Вскоре оттуда вообще удалилась. Познавший жизнь в отношения не стремится. Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась. Нет на это сил и ресурсов, да и для мужчины теперь много запросов»
.
В ответ на вопросы о разводе с Артуром Смольяниновым актриса отшучивается: «Сначала поженились, потом развелись — для меня это было более неожиданным, чем для всей страны. Мы с Артуром поняли, что у нас нет недвижимости, и разбежались»
.
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