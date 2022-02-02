Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями

2 февраля
2022 год
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
2 февраля 2022

28-летняя Миа Гот ждёт ребёнка от своего бывшего супруга, 35-летнего Шайи ЛаБафа - 28 января актриса попала в объектив папарацци во всём великолепии третьего триместра беременности.

Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями

Миа и Шайа познакомились на съёмочной площадке фильма «Нимфоманка», а в 2016 году компульсивно поженились в Лас Вегасе. Через два года актёры развелись, и Шайа начал встречаться с певицей Талией Барнетт. В конце 2020 года, уже после расставания с Шайей Талия обвинила актёра в физическом, сексуальном и психологическом насилии.

Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями

На фоне скандала с обвинениями в насилии ЛаБаф умудрился охмурить Маргарет Куэлли, но 27-летняя актриса быстро опомнилась и «сорвалась с крючка». Тогда ЛаБаф нашёл утешение в обществе бывшей супруги.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
«Он толкал меня и утверждал, что я сама упала»: Талия Барнетт объяснила, почему подала в суд на Шайю ЛаБафа
Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа
Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии
Поиск по меткам
дети
персоны
Миа ГотМаргарет КуэллиШайа ЛаБаф
фильмы
Нимфоманка: Часть 1Нимфоманка: Часть 2

фотографии >>
Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями фотографии
Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями фотографии
Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями фотографии
Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Тест – какой твой фильм 2022

Скорбим

Алла Семёнова
1 февраля ушла из жизни актриса Алла Семёнова.
Юрий Мысенков
31 января ушёл из жизни актёр Юрий Мысенков.
Виктор Мережко
30 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Виктор Мережко.
Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Алексей Ведерников (II)
Владислав Демченко
Олег Жилин
Татьяна Кузнецова (II)
Евгений Романцов
Егор Рыбаков
Галина Сергеева
Айтурган Темирова
Барбара Зукова
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Майкл Т. Уайсс
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
Бо Хопкинс
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен