Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями

28-летняя Миа Гот
ждёт ребёнка от своего бывшего супруга, 35-летнего Шайи ЛаБафа
- 28 января актриса попала в объектив папарацци во всём великолепии третьего триместра беременности
.
Миа и Шайа познакомились на съёмочной площадке фильма «Нимфоманка»
, а в 2016 году компульсивно поженились в Лас Вегасе
. Через два года актёры развелись
, и Шайа начал встречаться с певицей Талией Барнетт
. В конце 2020 года, уже после расставания с Шайей Талия обвинила актёра в физическом, сексуальном и психологическом насилии
.
На фоне скандала с обвинениями в насилии ЛаБаф умудрился охмурить Маргарет Куэлли
, но 27-летняя актриса быстро опомнилась и «сорвалась с крючка». Тогда ЛаБаф нашёл утешение в обществе бывшей супруги.
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