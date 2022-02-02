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Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню

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2 февраля 2022

Со старого конфликта Ксении Собчак и Сергея Шнурова неожиданно осыпалась пыль, когда на официальном ютюб-канале группировки «Ленинград» появился новый клип на песню под названием «Шмарафон». Исполняет песню протеже Шнура, певица Зоя - она же раскачивается в кадре, оседлав детскую лошадку, и делает вид, что ей очень весело. Оскорбительный по содержанию текст песни пестрит недвусмысленными намёками на то, что его лирической героиней, а следовательно, и адресатом является Ксения Собчак.

Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню

Тут и весь синонимический ряд к слову «лошадь» (включая звукоподражание), и вольная интерпретация деталей автомобильной аварии в Сочи, в которую попала Собчак в октябре 2021 года. И совсем уж некрасивые намёки на то, что отцом сына Собчак является вовсе не Максим Виторган. Название и общий смысл песни апеллирует к выпускам шоу «Осторожно, Собчак!», посвященным Елене Блиновской и так называемым «инфоцыганам» (обобщающее народное название людей, продающий свои мастер-классы и тренинги личностного роста впечатлительным и доверчивым подписчикам в социальных сетях). Через несколько часов после публикации клип был удалён с канала, но к этому времени он уже успел разлететься по другим ресурсам.

Собчак сделала Шнурову одолжение и моментально отреагировала на этот выпад рецензией в своём Инстаграме:

Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню

«Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то - наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, «в г**но», но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная жо**а, текстами уровня «аншлаг-аншлаг», и клипами, на которые жена денег не даёт. Пр***ано всё: личная жизнь, группировка (видели бы вы этот провал на ПМЭФ проекта «Зоя», провал, о котором из жалости я не стала писать), телеканал с нулевыми рейтингами. И главное - талант. Серёжа, милый старый хрен, молодость не вернёшь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар ещё можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура - выпей хорошенько! И талант вернётся! Уверена! Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон, и даже не Лепс. Но чёрт возьми, ты - Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня ТАЛАНТЛИВО. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом - много чести - а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может эти копейки немного помогут тебе за счёт траффика моего имени подсосать немного Хайпа».
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Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню фотографии
Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню фотографии
Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню фотографии
Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню фотографии
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