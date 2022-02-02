«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак

2 февраля на официальном ютюб-канале группировки «Ленинград» появился
кустарный клип на песню «Шмарафон», героиней и адресатом которой является Ксения Собчак
. В откровенно издевательском тексте песни содержится, среди прочего, намёк на то, что отцом сына Ксении Платона, рождённого в браке с Максимом Виторганом
, является Сергей Капков
. Вслед за Ксенией на песню отреагировал и Виторган, записав видео-обращение, адресованное Шнурову
.
«Серёжа Шнуров, ну ты что, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьёзно? Мы с тобой знакомы, сколько? 20 лет или около того? Я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я ещё помню времена, когда ты был впереди отряда на боевом коне. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего «марафона» под названием «Ленинград - лучший корпоратив».
Ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился-то вообще? Давай, постарайся как-то стареть если и не красиво, то хоть с достоинством. Тут пятилетний мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: Дядя Шнурик, ну ты дурак?»
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