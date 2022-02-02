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«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак

2 февраля
2022 год
февраль 2022
 
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2 февраля 2022

2 февраля на официальном ютюб-канале группировки «Ленинград» появился кустарный клип на песню «Шмарафон», героиней и адресатом которой является Ксения Собчак. В откровенно издевательском тексте песни содержится, среди прочего, намёк на то, что отцом сына Ксении Платона, рождённого в браке с Максимом Виторганом, является Сергей Капков. Вслед за Ксенией на песню отреагировал и Виторган, записав видео-обращение, адресованное Шнурову.

«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак

«Серёжа Шнуров, ну ты что, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьёзно? Мы с тобой знакомы, сколько? 20 лет или около того? Я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я ещё помню времена, когда ты был впереди отряда на боевом коне. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего «марафона» под названием «Ленинград - лучший корпоратив».
Ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился-то вообще? Давай, постарайся как-то стареть если и не красиво, то хоть с достоинством. Тут пятилетний мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: Дядя Шнурик, ну ты дурак?»
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«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак фотографии
«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак фотографии
«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак фотографии
«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак фотографии
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