«Ты реально шутишь, мой сын или не мой?»: Максим Виторган отреагировал на песню Шнурова о Собчак

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Музыкант пытается привлечь внимание к своей новой подопечной за счёт Собчак

Сергей Шнуров возродил конфликт с Ксенией Собчак, посвятив ей оскорбительную песню

2 февраля

Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые станут родителями

Через четыре года после расставания