Наталия Орейро примет участие в шоу «Музыкальная интуиция»

Актриса, певица и гражданка России Наталия Орейро
станет капитаном команды в новом сезоне шоу «Музыкальная интуиция». Она уже снялась в нескольких выпусках проекта. В тандеме с Орейро сыграют комики Иван Абрамов
, Денис Дорохов
и Мария Кравченко
.
По правилам шоу, звёзды делятся на две команды и пытаются отгадать, кто из героев, стоящих перед ними, умеет петь, а кто только притворяется певцом.
В финале «Музыкальной интуиции» Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споёт дуэтом с одним из участников, которого она выберет в заключительном раунде.
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