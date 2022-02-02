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Наталия Орейро примет участие в шоу «Музыкальная интуиция»

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2 февраля 2022
Актриса, певица и гражданка России Наталия Орейро станет капитаном команды в новом сезоне шоу «Музыкальная интуиция». Она уже снялась в нескольких выпусках проекта. В тандеме с Орейро сыграют комики Иван Абрамов, Денис Дорохов и Мария Кравченко.

Наталия Орейро примет участие в шоу «Музыкальная интуиция»

По правилам шоу, звёзды делятся на две команды и пытаются отгадать, кто из героев, стоящих перед ними, умеет петь, а кто только притворяется певцом.

Наталия Орейро примет участие в шоу «Музыкальная интуиция»

В финале «Музыкальной интуиции» Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споёт дуэтом с одним из участников, которого она выберет в заключительном раунде.
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Наталия Орейро примет участие в шоу «Музыкальная интуиция» фотографии
Наталия Орейро примет участие в шоу «Музыкальная интуиция» фотографии
Наталия Орейро примет участие в шоу «Музыкальная интуиция» фотографии
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