«Великий тренер»: Мария Кожевникова вступилась за Этери Тутберидзе после обвинений главы МОК

Каскад скандальных новостей из Пекина, где сейчас проходят 24-е зимние Олимпийские игры, не прекращает своё рекордное движение. После истерики Александры Трусовой, получившей серебряную медаль, и фиаско Камилы Валиевой, пережившей многочасовое судебное разбирательство по делу о допинге, глава МОК Томас Бах внезапно забеспокоился о психическом благополучии российских спортсменок. И раскритиковал тренера Камилы Валиевой Этери Тутберидзе за жестокое обращение с ребёнком. Баха шокировала «холодность», с которой Тутберидзе встретила Валиеву после её неудачного выступления в произвольной программе. Вместо слов одобрения Тутберидзе спросила Валиеву, почему она перестала бороться: «Чего ты отпустила-то все? Почему ты перестала бороться вообще, объясни? Ты где-то после акселя отпустила вообще».
фото: Этери Тутберидзе и Камила Валиева
«Я видел, как ее [Валиеву] встречали самые близкие люди. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Вместо того, чтобы приободрить, пытаться помочь ей, вокруг неё была атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди из её окружениях проявляли себя в жестах, то это были жесты отречения, неприятия, я смотрел по ТВ. Я целый вечер не мог отделаться от этого. Неужели можно быть настолько холодным к спортсменке?» - заявил Бах на брифинге 18 февраля.
фото: Томас Бах
Баха также смутил нервный срыв Александры Трусовой, получившей серебряную медаль после сложнейшего проката с пятью четвертными прыжками. В припадке возмущения, обделённая золотой медалью фигуристка отказывалась выходить на награждение и кричала, что ненавидит фигурное катание.
фото: Александра Трусова
Неудовлетворённый решением Спортивтого арбитражного суда Бах также пообещал провести тщательное расследование по делу о допинге Валиевой и проверить её ближайшее окружение - тренеров Тутберидзе и Дудакова и хореографа Даниила Глейхенгауза. По мнению главы МОК, спортсмены зачастую могут быть не в курсе того, что они принимают какие-то препараты. «У меня очень большой опыт. Мне приходилось выслушивать много лжи и оправданий, когда ранее находили допинг. Его очень редко принимает просто сам спортсмен, всегда есть какие-то люди среди сопровождающих лиц, которые принимают в этом участие.
Роль сопровождающих лиц может быть разной: они могут как помогать, так и содействовать или, может быть, заставлять спортсменов принимать допинг. Проблема заключается в том, что на многих слушаниях спортсмены просто ничего не могли сказать. Я надеюсь, что спортсмены будут открыто об этом рассказывать. Будут показывать пальцем.
«Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», - заявил Бах.
фото: Александр Жулин
За Тутберидзе вступился тренер Александр Жулин, опубликовавший в своём Инстаграме открытое письмо президенту МОК, в котором заметил, что после 8 февраля 2022 года (когда Валиеву временно отстранили от участия в Олимпиаде) Бах не в том положении, чтобы учить манерам тренера, воспитавшую четырёх олимпийских чемпионок.
Вслед за Жулиным на защиту Тутберидзе встала актриса Мария Кожевникова, пристально наблюдающая за драматическими событиями, развернувшимися в Пекине. Сама Мария 12 лет отдала художественной гимнастике и неплохо усвоила тонкости взаимоотношений в большом спорте. По мнению Марии, происходящее в Пекине - начало кампании по уничтожению российского господства в фигурном катании.
фото: Мария Кожевникова
«Тутберидзе - Великий тренер. Факт! Я много читала в прессе ужасающих публикаций о скандалах и методах. Это зеркальная история с другим Великим тренером, но в художественной гимнастике - Ириной Винер. Всё рассматривают под лупой и каждое слово интерпретируют в меру своей испорченности.
Да, «раскрою» страшную правду: спорт жесток и, вообще, это процесс нечеловеческих усилий и возможностей 24/7. Спорт беспощаден, он ничего не прощает, так же, как судьи и соперники. Ничего и никогда! Тренер обязан ко всему этому подготовить спортсмена. Поэтому, когда на диване пишут о «жестоких» словах Этери «почему ты перестала бороться», они не понимают, что таков профессиональный спорт, а когда это комментируют иностранные чиновники, то выглядит крайне цинично после 8 дней насилия и давления на ребёнка. Причём, это моральное изнасилование происходило от тех, кто должен был защищать, так как Валиева «защищённый спортсмен». Статус такого лица предполагает строгую конфиденциальность. Тогда как и кто всё «сливал»? Вот что хотелось бы узнать от спортивных чиновников.
фото: Этери Тутберидзе
Тутберидзе гениальный, строгий тренер с невероятной интуицией, и все, кто испытывает зависть, написывает про инкубаторы и т.д…Идите, постройте с нуля такой инкубатор, а если не можете, то закройте рот!
В спорте выживает сильнейший/стоит на пьедестале с медалями. Тренер готовит солдат, а Победы это не только улыбка, гимн и слёзы счастья, это много боли и преодоления!
Сейчас под ударом Хрустальный - это цель, иначе Чемпионок из России не остановить, уже третью Олимпиаду команда Тутберидзе увозит золото и серебро. Расследования, суды, а если не получится так, то вот увидите, будет пересмотр возраста и правил. Кстати, последнее так же было и с художественной гимнастикой. Сейчас все сложные, красивые элементы, которые, как правило, могут делать наши гимнастки, обесценены настолько, что их не вставляют в программу, смысла нет, стоят они специально крайне мало, а при этом риск. Это схема, чтобы остановить сильнейших и неважно, что это перечёркивает принцип Олимпиады «быстрее, выше, сильнее». И что-то мне подсказывает, что в этом направлении будут действовать и в фигурном катании, чтобы прекратить наше превосходство».
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