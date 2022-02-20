Эллиот Пейдж выпустит мемуары о своём трансгендерном переходе и борьбе с гомофобией

34-летний Эллиот Пейдж
заключил сделку с издательством Flatiron Books, которое купило права на издание мемуаров актёра за 3 миллиона долларов. Сплетню, циркулирующую в издательских кругах подхватило издание Deadline
, ссылаясь на 49-страничное предложение, на основе которого состоялась сделка.
В книге Пейдж подробно расскажет о своём трансгендерном переходе
и борьбе с гомофобными нападками, которые преследовали его на протяжении нескольких лет с тех пор, как он заявил о своих сексуальных предпочтениях. Причём нападки не только со стороны агрессивных незнакомцев с улицы, но и от коллег по цеху.
отовность актёра честно рассказать о своих противоречивых эмоциях и о стыде, который мешал ему осознать природу собственной личности - всё это, по мнению журналистов «Deadline», может иметь важное значение для людей, которые сталкивались с такими же проблемами и были вынуждены принимать сложные решения. Официальные представители актёра отказались комментировать новость, но согласно источникам Deadline, книга выйдет под названием «Pageboy» в 2023 году.
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