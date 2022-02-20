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Как в родной тюрьме: Сарик Андреасян предложил открыть в Москве «Ресторан по понятиям»

20 февраля
2022 год

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20 февраля 2022

20 января на платформе Premiere вышел сериал «Ресторан по понятиям» - инспиророванная «Душевной кухней» и «Мелкими мошенниками» комедия о бывших заключённых, которые планируют последнее крупное ограбление и открывают для прикрытия ресторан недалеко от точки предполагаемого налёта. Не заморачиваясь на концепциях, бывшие зэка привносят в декор, меню и манеры обслуживающего персонала атмосферу мест не столь отдалённых. И внезапно пожинают плоды невиданного успеха в ресторанном бизнесе.
В преддверии выхода сериала на телевидении спродюсировавший его Сарик Андреасян загорелся блестящей идеей - открыть в Москве реальный «Ресторан по понятиям» - с баландой и чифирем в меню. Хамское отношение и чудовищное обслуживание прилагается - но за этим ни в какие специальные места ходить не нужно.

Как в родной тюрьме: Сарик Андреасян предложил открыть в Москве «Ресторан по понятиям»

«Друзья! Наш «Ресторан по понятиям» всё не дает покоя – зрители просят сделать второй сезон. Мы-то готовы, но пока его нет, пришла мысль. Может, нам открыть реальный «Ресторан по понятиям», в который можно будет прийти и хорошенько посидеть (простите за каламбур).

Как в родной тюрьме: Сарик Андреасян предложил открыть в Москве «Ресторан по понятиям»

В детстве у моих родителей было своё армянское кафе, а мама и сама готовила, и поваров обучала. Так что, считай, продолжим семейную традицию, но в новой концепции. Для этого уже всё есть: интерьер проработан нашей прекрасной командой, меню отрисовано и напечатано, концепция есть и, считай, что рекламную кампанию уже начали, прошлись по интернету, теперь на ТНТ идем с 21 февраля. Огонь же – раз всем так на экране ресторан заходит, то и в жизни будет полная посадка. Разве вы не хотите карбонару ару, порядошные гребешки и хинкали, как у Гали?)
Что скажете? Открываем?» - спросил Сарик у своих подписчиков в Инстаграме.

Читать Рецензия на сериал «Ресторан по понятиям»

На этом поток креативного пиара не иссяк - днём позже на официальном сайте канала ТНТ появилась новость о созревшем намерении продюсеров сериала открыть ресторан. «Думаю, это будет народный, тематический ресторан – такой же, как и сам сериал. Любой человек сможет позволить себе окунуться в эту атмосферу с элементом сатиры, поужинать в таком месте или устроить корпоратив. Клиентам предоставят на выбор два вида обслуживания – мы в любом случае сохраним аутентичность, возможно, я даже оставил бы хамство в сочетании с юмором, чтобы у посетителей в любом случае было, что обсудить после посещения. Интерьер и меню сериального ресторана мы сохраним и постараемся развить, так что, чифир уже заваривается, и считайте, что мы готовимся открыть курьерскую доставку. Причём, курьеры будут в робах!», - пообещал Сарик.
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Как в родной тюрьме: Сарик Андреасян предложил открыть в Москве «Ресторан по понятиям» фотографии
Как в родной тюрьме: Сарик Андреасян предложил открыть в Москве «Ресторан по понятиям» фотографии
Как в родной тюрьме: Сарик Андреасян предложил открыть в Москве «Ресторан по понятиям» фотографии
Как в родной тюрьме: Сарик Андреасян предложил открыть в Москве «Ресторан по понятиям» фотографии
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