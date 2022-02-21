Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке»

21 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
21 февраля 2022
Актёры сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко и Максим Лагашкин стали участниками второго сезона шоу «Звёзды в Африке», где будут бороться за еду для себя и своей команды, выполняя задания ведущих Михаила Галустяна и Ольги Бузовой.

Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке»

Актёры пополнили лагерь знаменитостей, в котором уже поселилась ветеранша реалити Алёна Водонаева и актриса Наталья Рудова. Все они уехали за тридевять земель от молниеносно растущих московских ценников и плохих новостей, чтобы испытывать постоянный голод и стресс. Если же концентрация стресса при выполнении какого-либо задания окажется невыносимой, любой звёздный участник вправе прокричать «Я звезда! Заберите меня отсюда!», оставив всю команду без еды.

Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке»

В конце каждого эпизода один из участников покидает проект, а ему на смену приходит новый до тех пор, пока в шоу не начнётся игра на выбывание. До финала дойдут лишь двое – они поборются за 5 миллионов рублей, которые победитель пожертвует на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Ольга БузоваАлёна ВодонаеваМихаил ГалустянМаксим ЛагашкинНаталья РудоваВячеслав Чепурченко
фильмы
Жуки

фотографии >>
Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Кабалин
21 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Кабалин.
Борис Невзоров
18 февраля ушёл из жизни актёр Борис Невзоров.
Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.

День рождения >>

Валентин Абрамов
Вера Алентова
Мурман Джинория
Татьяна Кречетова
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Макс фон Тун
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
Лулу и Бриггс
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Италия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram