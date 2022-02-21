Наталья Рудова, Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко приняли участие в шоу «Звёзды в Африке»

Актёры сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко
и Максим Лагашкин
стали участниками второго сезона шоу «Звёзды в Африке», где будут бороться за еду для себя и своей команды, выполняя задания ведущих Михаила Галустяна
и Ольги Бузовой
.
Актёры пополнили лагерь знаменитостей, в котором уже поселилась ветеранша реалити Алёна Водонаева
и актриса Наталья Рудова
. Все они уехали за тридевять земель от молниеносно растущих московских ценников и плохих новостей, чтобы испытывать постоянный голод и стресс. Если же концентрация стресса при выполнении какого-либо задания окажется невыносимой, любой звёздный участник вправе прокричать «Я звезда! Заберите меня отсюда!», оставив всю команду без еды.
В конце каждого эпизода один из участников покидает проект, а ему на смену приходит новый до тех пор, пока в шоу не начнётся игра на выбывание. До финала дойдут лишь двое – они поборются за 5 миллионов рублей, которые победитель пожертвует на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.
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