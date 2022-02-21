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«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты

21 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
21 февраля 2022
57-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс призналась в интервью изданию «Sunday Times Style», что в попытках вернуть молодость с помощью уколов красоты и прочих инвазивных косметических процедур долгое время не замечала, что выглядит странно.

«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты

«Наступает определённое время, когда ты понимаешь: «Так, я меняюсь, я выгляжу постаревшей». И я годами пыталась догнать молодость. И даже не осознавала, что вообще-то выгляжу очень странно после всех этих инъекций и прочих процедур, которые бы я ни за что не сделала сейчас.
И в какой-то момент я поняла, что надо остановиться, что это просто безумие какое-то».
Кокс отметила угнетающую роль прессы, способной сделать из каждой новой морщины знаменитой женщины целую новость: «Внимание медиа очень навязчивое, но не думаю, что эта навязчивость строже того, чему я подвергла себя сама».

«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты

Отказавшись от инъекций, актриса решила стареть красиво, но надвигающееся 60-летие всё ещё кажется ей чем-то невозможным: «Я просто не могу в это поверить. Об этом даже слышать или говорить тяжело. Нет ничего ненормального в том, чтобы быть 60-летним, но я просто не могу в это поверить. Время летит так быстро».

«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты
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«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты фотографии
«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты фотографии
«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты фотографии
«Я не понимала, что выгляжу странно»: Кортни Кокс о злоупотреблении уколами красоты фотографии
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