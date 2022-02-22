Бывший стриптизёр, щенячий нянь и детский писатель: За что мы любим Ченнинга Татума

23 февраля в российский прокат выходит приключенческая комедия «Лулу и Бриггс» - режиссёрский дебют Ченнинга Татума о сложных отношениях морского пехотинца Бриггса и осиротевшей служебной собаки Лулу. Обладающий внешностью героя боевиков Татум завоевал сердца женской половины человечества и своей уже бывшей жены Дженны Дьюан в 2006 году, исполнив главную роль в музыкальной мелодраме «Шаг вперёд». Но вместо того, чтобы застрять в узкой нише танцевального кино, Татум проявил себя в разнообразных амплуа и сделал головокружительную карьеру, вершиной которой стало плодотворное сотрудничество со Стивеном Содербергом, роли в фильмах братьевКоэн и Квентина Тарантино и блестящий комедийный тандем с Джоной Хиллом в гомерически смешном фильме «Мачо и Ботан». Кино-Театр.Ру присмотрелся к Ченнингу повнимательнее, и нашёл ещё 4 причины (на самом деле, их конечно, гораздо больше) полюбить актёра.
фото: Лулу и Бриггс
Щенячий нянь
Раз уж речь зашла о взаимоотношениях с животными, нельзя не упомянуть о том, что в резюме Ченнинга есть милейший опыт работы в щенячьем питомнике в Тампе. «Это было потрясающе. Я просто должен был играть с собаками целый день, давать им лекарства и заботиться о щенках». Этому предшествовало несколько подработок, от которых актёр получал гораздо меньше удовольствия. Около трёх месяцев Ченнинг работал ипотечным брокером, пока не понял, что всё чаще мечтает о выпивке во время обеда, чтобы как-то пережить остаток рабочего дня. Закрыв для себя тему финансов, Ченнинг устроился в парфюмерный магазин, где круглые сутки протягивал посетителям универмага ароматные бумажные полоски. Из парфюмерии будущего актёра откинуло в плотницкое дело - Ченнинг подвизался возводить каркасы домов. «Я наслаждался этой работой, только вот за неё не платили. Ты целый день таскаешь деревянные балки и занят различной работой. Ты отлично чувствуешь себя к концу дня. Но ты совсем нехорошо себя чувствуешь, когда получаешь зарплату. Люди, выполняющие эту работу - невоспетые герои».
Король самоиронии
Но самой судьбоносной для актёра оказалась работа в стриптиз-клубе, где он, будучи 19-летним юношей, выступал под псевдонимом Чэн Кроуфорд. Спустя годы, когда Ченнинг, кажется, и сам уже забыл об этой главе своей бурной и разнообразной трудовой жизни, человек, который нанимал его для выступлений в стриптиз-клубе, продал изданию «US Weekly» пикантное видео. На видео молоденький Татум пляшет в крошечных стрингах перед аудиторией, преимущественно состоящей из визжащих женщин. Представители актёра впали в кататонию от ужаса, но то, что могло превратиться в сальный и стыдный скандал, стало началом величайшего успеха в жизни Татума. Вместо того, чтобы прикинуться ветошью и переждать приступ пристального внимания прессы, Татум на пару с Содербергом сделал фильм о своей работе стриптизёром. «Супер Майк!» стал хитом проката и обеспечил сборы, в 160 раз превышающие бюджет.
Автор духоподъёмного бестселлера про 7-летнюю модницу
В большинстве функциональных семей появление ребёнка кардинально меняет жизнь, взгляды и приоритеты родителей. И всё больше мужчин, следуя тренду на осознанное родительство, проявляют себя в качестве ответственных и вовлечённых отцов. Ченнинг не стал исключением - рождение дочери Эверли перевернуло его мир, о чём он неоднократно говорил в нескольких интервью. А вынужденная самоизоляция во время вялотекущей пандемии освободила время для непринуждённого творчества. Тогда-то Ченнингу, который переживал за адаптацию 7-летней Эверли в школе, пришла в голову блестящая идея написать для дочери книгу. История о девочке Спаркэлле, которая очень любила надеть на себя всё лучшее сразу, пока вредные одноклассницы не подняли её на смех, стала бестселлером в разделе «Детская литература» по версии издания «The New York Times».
Противник медикаментозного лечения детей с Синдромом дефицита внимания и гиперактивности
В интервью журналу «Vanity Fair» в 2013 году Ченнинг рассказал о своих проблемах с обучением. Отец Ченнинга рос в условиях недостатка денег и образования, и как многие родители, был одержим идеей реализовать собственные амбиции через сына. Особый упор он делал на образовании, которое давалось Ченнингу непросто. «Я так медленно читал. Когда я получаю сценарий, я читаю его в пять раз медленнее любого другого актёра, но зато по прочтении я могу рассказать вам всё, что там было. Меня убивает существование стандартизированной системы тестирования, предназначенной только для определённого типа детей».
фото: Ченнинг в детстве
Практика медикаментозного лечения детей, испытывающих проблемы с концентрацией внимания и гиперактивностью, широко распространена в США. В эту систему стараниями фармокологического лобби вовлечены преподаватели, которые должны вовремя замечать «проблему» и ставить в известность родителей. Ченнинг стал одной из многих жертв этого повального злоупотребления сильнодействующими средствами, стимулирующими ЦНС и вызывающими привыкание. «Я верю в то, что некоторым людям нужно медикаментозное лечение. Но мне оно не было нужно. В школе-то у меня дела шли лучше, когда я принимал эти лекарства. Но они делали из меня зомби. Ты становишься одержимым. Декседрин, Аддералл (названия лекарственных средств, выписываемых для лечения СДВГ). Они ничем не отличаются от прочих наркотиков. Это как кокаин или метамфетамин. Чем больше принимаешь, тем хуже работает. Ну какое-то время это неплохо работало. Потом эффект стал слабеть, а боли расти. У меня были дикие приступы депрессии, ужасные срывы. Я понимаю, почему подростки кончают жизнь самоубийством. Очень хорошо понимаю. Ты чувствуешь себя ужасно. Опустошенным, как будто у тебя нет души. Я бы никогда не сделал такое со своим ребёнком».
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