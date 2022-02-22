«Меня могут за это осудить»: Стася Милославская призналась, что боится родить больного ребёнка

«У меня есть страх родить больного ребёнка. Кто-то меня может за это осудить, но есть вещи, которые от тебя не зависят, и от этого страшно. Ты можешь подготовиться: вы с партнёром будете супер-здоровыми, но это просто происходит. Ты дальше с этим живёшь, работаешь. Ты отказываешься от своей прежней жизни, потому что есть вещи, которые теперь тебя сдерживают. Это особенные дети. Я читаю много литературы на эту тему – не запугивающую, а наоборот. Но пока легче не становится», – рассказала актриса. Кроме этого, Стася рассказала о страхе быть невостребованной, о страхе говорить на английском языке и о страхе старости.
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